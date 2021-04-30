Ревдинский "Темп" после двух побед в гостях возвращает бронзовую серию на домашнюю площадку

Денис Левшин (с мячом), набрав 17 очков, помог "Темпу" вернуть бронзовую серию в Реву. Фото: пресс-служба БК "Руна"

Баскетболисты ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" обыграли со счётом 110:80 в Москве "Руну" в четвёртом матче серии за бронзовые медали чемпионата Первого дивизиона Суперлиги.

Команда Алексея Лобанова, играющая в конце чемпионата с ограниченной из-за травм ротацией, преподнесла настоящую сенсацию - после двух безоговорочных поражений дома "Темп" дважды расправился с "Руной" на её площадке во Дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина.

Ревдинцы не проиграли по ходу сегодняшнего матча ни одной четверти, а наиболее успешной для них оказалась третья, которую "Темп" выиграл 29:14. У победителей 17 очков набрал Денис Левшин, по 16 очков - Виктор Заряжко и Илья Карпенко, у Дмитрия Незванкина 14.

Судьба бронзовых медалей определится в пятом матче, который состоится в Ревде 4 мая. В этот же день в Самаре также в пятом матче, но уже золотой серии сыграют "Самара" и "Уралмаш". Сегодня екатеринбуржцы в четвёртом матче сравняли счёт в серии, одержав домашнюю победу 93:82. Таким образом, впервые в истории турнира сразу две команды из Свердловской области нынче могут стать его призёрами - "Уралмаш" уже как минимум с серебром, а "Темп" сохраняет реальные шансы выиграть дома спор за бронзу.