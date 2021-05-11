Серебристый «Уралмаш», забронзовевший «Темп»

Болельщики ждали от финала упорной борьбы и красивого баскетбола, и они их получили. В борьбе за мяч Джастин Роберсон и Артёмс Бутянковс Фото: Пресс-служба БК «Самара»

Как уже сообщала «Областная газета», сразу две команды Свердловской области стали призёрами чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги.

Екатеринбургский «Уралмаш» в финальной серии за чемпионский титул уступил в пятиматчевой серии «Самаре», а ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в серии за третье место на последней секунде пятого матча вырвал победу у столичной «Руны». Коллизии этих матчей ещё долго будут перед глазами болельщиков, а мы подводим итоги чемпионата с представителями клубов.

Второе место – отличный результат

Виктор ГАНИЕНКО, президент «Уралмаша»

– Виктор Владимирович, второе место «Уралмаша» – это для вас проигранное золото или выигранное серебро?

– Задача быть в тройке выполнена и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. У нас не было опыта решающих матчей за медали, и команда в этом сезоне этот бесценный опыт получила. Соперниками «Уралмаша» в полуфинале и финале были старожилы Суперлиги, команды опытные, сыгранные, и занять в спорте с такими конкурентами второе место – это большой успех.

– Катастрофа со штрафными в пятой игре – это как раз от недостатка опыта финальных игр?

– Если говорить об упущенном шансе, то для меня это даже не пятая игра, а третья. Мы должны были в ней обыгрывать «Самару», пользуясь отсутствием Айка Нваму. Повторюсь, для нас второе место – отличный результат. Я доволен и игроками, и тренерами. В год дебюта в Первом дивизионе мы были шестыми, прошлогодний недоигранный чемпионат завершили четвёртыми, сейчас стали вторыми. Будем поступательно идти вперёд.

– С теми, кто останется в команде на следующий сезон, уже определились?

– Хотим сохранить из нынешнего состава процентов 70 игроков. Завершает профессиональную карьеру Сергей Караулов, расстаёмся с Аланом Макиевым, Игорем Самсоновым, Дмитрием Халдеевым. Скорее всего, расстанемся и с Андреем Семёновым, потому что на его позицию приглашаем более сильного игрока. С новичками тоже практически определились, окончательная ясность наступит после 15 мая.

Скептики – лучшие мотиваторы

Алексей ЛОБАНОВ, главный тренер «Темпа-СУМЗ-УГМК»

– Алексей Викторович, после вашего тяжелейшего пятиматчевого полуфинала с «Уралмашем» я не встречал людей, которые бы ставили на «Темп» в бронзовой серии против «Руны». Два домашних поражения на старте, казалось бы, вообще не оставили шансов ревдинской команде. Сейчас, когда страсти улеглись, откройте секрет: как удалось выиграть эту практически проигранную серию?

– В нас и в Кубке России мало кто верил, и в серии за третье место. И те, кто в нас не верил, именно они были лучшими нашими мотиваторами, плюс сами парни молодцы, собрались, проявили характер. Мы весь сезон показывали отличную командную игру, так что на финише должны были ещё раз собраться и сыграть так, как мы умеем. Сделали несколько тактических изменений: немного сменили акценты в нападении, чаще стали играть на больших, ушли от своих пикенрольных взаимодействий, к чему соперник оказался не готов.

– В целом впечатления от сезона какие?

– Положительные. Хотя мы прекрасно понимаем, что если бы не травмы ведущих игроков, при всём уважении к соперникам, мы бы бились за золото однозначно.

– Исход серии за золотые медали справедлив?

– Если нас там не было, значит, несправедлив (смеётся). А если серьёзно, то игроки у «Самары» более опытные, команда более сыгранная. Так что я ещё до начала серии говорил, что «Самара» её выиграет.

– Вы остаётесь в «Темпе» на следующий сезон?

– Документы пока не подписаны, но на словах есть договорённость с руководством клуба, что я остаюсь.

Индивидуальные призы по итогам чемпионата Лучший разыгрывающий – Виктор Заряжко («Темп-СУМЗ-УГМК»). Лучший атакующий защитник – Максим Кондаков («Уралмаш»). Лучший лёгкий форвард – Владимир Пичкуров («Самара»). Лучший тяжёлый форвард – Ален Хаджибегович («Руна»). Лучший центровой – Максим Кривошеев («Уралмаш»). Самый зрелищный игрок – Икечукву «Айк» Нваму («Самара»). Самый ценный игрок – Антон Глазунов («Самара») Только факты – Впервые в истории турнира все четыре полуфинальные и финальные серии оказались максимально упорными и растянулись на пять матчей. – «Темп-СУМЗ-УГМК» стал первой в истории турнира командой, которой удалось выиграть медальную серию после двух поражений на старте. – Ревдинцы третий раз подряд стали бронзовыми призёрами турнира, превзойдя достижение саранской «Рускон-Мордовии», которая занимала третье место два года подряд (2010, 2011). – Второй раз в истории турнира медали завоевали две команды из одного региона (в 2008 году чемпионом и бронзовым призёром стали соответственно магнитогорский «Металлург-Университет» и «Динамо-Теплострой» из Магнитогорска). – Самый титулованный игрок в истории Первого дивизиона Игорь Смыгин стал чемпионом в шестой раз. Ему принадлежит ещё одно уникальное достижение: с 2015 года лишь однажды побеждала команда, в которой не играл Смыгин. – Игрок «Уралмаша» Максим Кривошеев четвёртый раз включён в символическую пятёрку турнира. В 2016 он становился лучшим центровым, играя за «Самару», а в 2017 и 2018 годах признавался соответственно лучшим тяжёлым форвардом и центровым в составе «Спартака-Приморье». – Капитан «Самары» Антон Глазунов второй раз подряд признан самым ценным игроком чемпионата.

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