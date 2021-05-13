Лучший игрок Суперлиги в «Уралмаше»

В финале минувшего сезона Антон Глазунов (с мячом) и Максим Кривошеев были непримиримыми соперниками. В следующем самый ценный игрок и лучший центровой будут играть в одной команде Фото: Пресс-служба БК «Самара»

В ближайшее время екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» должен объявить о подписании контракта с разыгрывающим Антоном Глазуновым, который в 2019 и 2021 годах становился в составе «Самары» чемпионом Первого дивизиона Суперлиги, а также признавался самым ценным игроком турнира.

По информации «Областной газеты», соглашение с игроком уже подписано.

Для 34-летнего воспитанника самарского баскетбола это будет уже пятый (!) приход в команды Свердловской области. Трижды он приходил в екатеринбургский «Урал» и стал с «грифонами» чемпионом Суперлиги в 2012 и 2013 годах, а также два сезона отыграл в ревдинском «Темпе», в составе которого был серебряным призёром в 2016 году.

Три года Глазунов отыграл в родной Самаре, а теперь снова возвращается в Екатеринбург – город для него не чужой, поскольку отсюда родом его жена, экс-баскетболистка «УГМК» Евгения Глазунова (Тепляшина). И вроде бы, даже играя в Самаре, межсезонье он проводил на Урале. В любом случае, местные болельщики его прекрасно помнят и всегда ждут его появления на паркете даже в составе соперников.

Можно много говорить о достоинствах Глазунова как игрока, но лучше всего лет десять назад сказал мне тренер магнитогорского клуба «Металлург-Университет» Ришат Кабиров: «Если команда приглашает Глазунова, значит, она будет претендентом номер один на победу в турнире». И это действительно так. По игровому интеллекту Антону Глазунову в Суперлиге, пожалуй, по-прежнему нет равных.

Важно, что по совместной работе в «Урале» его прекрасно знает Вадим Филатов, который сейчас входит в тренерский штаб «Уралмаша». Впрочем, иметь в своей команде Глазунова мечтает, наверное, любой тренер Суперлиги. В сезоне 2017/2018 опытный разыгрывающий прекрасно проявил себя в роли своеобразного «дядьки-наставника», щедро делящегося с молодёжью баскетбольной премудростью и передачами, с которых, кажется, сложнее не забить, чем забить.

А если его партнёрами по площадке будут нынешние игроки «Уралмаша», то такой команде действительно будет по плечу самые высокие задачи. А «Уралмаш», судя по всему, готовит и другие точечные, но мощные усиления.