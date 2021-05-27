Баскетбольный УГМК ожидает перезагрузка?

18 апреля 2021 года команда УГМК шестой раз выиграла Евролигу ФИБА. Фото: Пресс-служба ФИБА-Европа

Изменения, происходящие с конца 2020 года в Уральской горно-металлургической компании, могут уже в ближайшее время коснуться флагмана российского и европейского баскетбола – команды УГМК.

В результате происшедших перемен контроль над основными активами получил назначенный директором по трансформации Джахангир Махмудов (сын основного акционера компании Искандара Махмудова), а у генерального директора УГМК Андрея Козицына (который, помимо всего прочего, имеет статус президента хоккейного клуба «Автомобилист» и женского баскетбольного клуба УГМК) остались непрофильные активы.

В сложившейся ситуации продолжать финансирование двух дорогостоящих проектов в прежнем объёме уже не получится, но хоккей в России – вид спорта привилегированный, а Континентальная хоккейная лига – проект не только спортивный, но и геополитический. Интерес к женскому баскетболу гораздо более умеренный. Скорее всего, именно «лисиц» ждёт не только сокращение бюджета, но и кардинальная смена вектора: клуб откажется от легионеров и будет комплектоваться российскими игроками, сделав ставку на своих воспитанников. Кроме того, в целях экономии клуб может отказаться от аренды Дворца игровых видов спорта «Уралочка» и проводить все домашние матчи во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме.

С 2009 года «лисицы» – бессменные чемпионки России, за предыдущие шесть лет команда, без учёта недоигранного ковидного сезона 2019/2020, лишь однажды не выигрывала Евролигу. В завершившемся недавно национальном чемпионате многие матчи команда из Екатеринбурга выиграла с разницей в 60–80 очков, так что о наличии хоть какой-нибудь конкуренции говорить уже совсем не приходится.

Но при всём обилии титулов стратегия БК УГМК выглядит тупиковой. Можно сколько угодно, собрав сборную мира, побеждать во всех турнирах, вот только развитию баскетбола ни в отдельно взятой Свердловской области, ни в России в целом это никак не способствует. Сам екатеринбургский клуб по аналогии с «нефтяной иглой» в экономике, можно сказать, плотно подсел на «легионерскую иглу». Зачем развивать детский и юношеский баскетбол, если можно купить уже готовых зарубежных или российских игроков? А в масштабах страны – какой вообще смысл проводить чемпионат России, если приедет звёздный десант из Екатеринбурга и разнесёт едва ли не любую команду вдребезги? Баскетбольная команда УГМК давно уже перестала быть явлением спортивным – это скорее шоу-группа наподобие американской выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс», которая колесит по городам и весям и устраивает там показательные выступления.

Представительство екатеринбургской команды в сборной России год от года сокращается, и к чемпионату Европы-2021 в составе национальной команды готовится лишь одна (!) баскетболистка – центровая Мария Вадеева. Причина проста: ключевые роли в команде играют зарубежные звёзды из США, Испании, Бельгии. Из шестнадцати баскетболисток, выходивших на площадку в матчах чемпионата России 2020/2021, в число семи игроков, имеющих наибольшее игровое время в среднем за матч, из россиянок затесалась лишь та же Мария Вадеева, да и она по этому показателю лишь шестая в команде. Есть ещё в составе национальной сборной воспитанница УГМК – уроженка Сухого Лога Елизавета Комарова, но места в основной команде ей не нашлось, и она сейчас представляет оренбургскую «Надежду».

Почти двадцать лет существует молодёжная команда «УГМК-Юниор», которая вроде как призвана готовить игроков для основной команды. Засветились в ней в итоге считанные единицы, а кроме Комаровой до уровня хотя бы кандидата в национальную сборную доросла разве что Виктория Завьялова. Для сравнения, из состава национальной сборной, который сейчас готовится к чемпионату Европы, восемь игроков (в том числе и выступающая три сезона за «лисиц» Мария Вадеева) прошли школу «Спарты энд К» из Видного. После 2013 года этот клуб благоразумно вышел из бессмысленной войны кошельков с УГМК и сосредоточился на подготовке резерва. В минувшем сезоне «Спарта энд К» заняла в чемпионате России скромное восьмое место, но получается, что вклад Видного в российский женский баскетбол несоизмеримо выше, чем Екатеринбурга.

Избавление от любой зависимости – задача сложная, но полезная. В том числе и от легионерской. И сейчас у баскетбольного клуба УГМК есть хороший повод сделать давно назревшую перезагрузку. Попробовать пойти другим путём – вырастить своими силами новых звёзд и вернуться на вершину. Вот это будет по-настоящему круто.

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