Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал

Россия – Словения. В атаке Елизавета Комарова Фото: Пресс-служба ФИБА-Европа

На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин сборная России, в составе которой выступает центровая екатеринбургской «УГМК» Мария Вадеева, в первом раунде плей-офф обыграла команду Словении (93:75) и вошла в число восьми лучших команд турнира.

После победы в стартовом матче над чешками (73:69) российские баскетболистки обыграли Хорватию (73:62) и крупно уступили в матче за первое место в группе Франции (59:85). Самой результативной (10 очков) в той игре в составе нашей сборной была уроженка Сухого Лога Елизавета Комарова, представляющая оренбургскую «Надежду». За Францию сыграла экс-игрок «УГМК» Сандрин Груда (11 очков).

Из-за тяжёлой травмы (разрыв передней крестообразной связки), полученной в матче с Францией, не сыграет больше на турнире защитник сборной России Екатерина Федоренкова.

В победной игре со Словенией Комарова снова стала лидером по набранным очкам в сборной России (20), а у соперниц отличилась натурализованная американка Шанте Эванс (21). За Хорватию играла экс-разыгрывающая «лисиц» Ника Барич (11 очков).

Сегодня сборная России в 1/4 финала встречается с Бельгией, за которую играет центровая «УГМК» и одна из главных звёзд этого турнира Эмма Мессеман. Она занимает второе место в рейтинге самых результативных игроков (20,7 очка в среднем за игру), а возглавляет его багамская баскетболистка с боснийским паспортом Джонквел Джонс из «УГМК» (20,8).

В случае победы наша команда добьётся лучшего результата за десять лет (пока высшее достижение за этот период – 6-е место в 2015 году). Ранее сборная России трижды выигрывала этот турнир (в 2003, 2007 и 2011 годах), не говоря уже о сборной СССР, которая становилась сильнейшей в Европе 21 раз, в том числе 17 раз подряд (с 1960 по 1991 год)