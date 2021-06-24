БК «Урал» закрылся «на неопределённый срок»

18 марта 2020 года «грифоны» проиграли дома столичной МБА со счётом 105:107. Через несколько дней начался ковидный карантин, с которого команда так и не вернулась Фото: Пресс-служба БК «Урал»

В ночь на четверг в аккаунте екатеринбургского баскетбольного клуба «Урал» появилось сообщение – «клуб закрыт на неопределённый срок».

У «грифонов» снова прогул

Напомним, что команда, представлявшая Екатеринбург в Дивизионе «А» баскетбольной Суперлиги, уже пропустила сезон 2020/2021. О том, что клуб берёт паузу, было объявлено 20 июля прошлого года, причиной назывались экономические проблемы, вызванные ситуацией с коронавирусом.

С тех пор никаких официальных сообщений не было. Разве что президент БК «Урал» Станислав Ерёмин в февральском интервью «Областной газете» говорил, что никаких положительных сдвигов пока нет.

Отсутствие в межсезонье заявлений породило среди болельщиков команды слабую надежду на то, что «грифоны» могут вернуться. Но сбыться ей в этом сезоне, как оказалось, не суждено.

– Да, мы по-прежнему занимаемся поисками источников финансирования, но в сезоне 2021/2022 уже точно участвовать не будем, – подтвердил Станислав Ерёмин в телефонном разговоре с корреспондентом «Областной газеты». – Сейчас ситуация по коронавирусу по-прежнему остаётся сложной и не позволяет рассчитывать на положительный результат.

– Рассчитываете найти спонсора во властных структурах или в бизнесе?

– Я не хочу сейчас это комментировать.

Так что у «грифонов» и в сезоне 2021/2022 будет прогул. Можно только пожелать терпения и удачи легендарному уральскому игроку и тренеру (а вдруг у него действительно получится), но перспективы возрождения «Урала» на данный момент выглядят очень маловероятными. Другой екатеринбургский клуб – «Уралмаш», ещё несколько лет назад выглядевший явным «третьим лишним» (после «Урала» и ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК»), сейчас уже доказал своё право на существование.

Пока у команды, существующей на деньги президента клуба Виктора Ганиенко, получается поступательно двигаться вперёд, но каковы резервы дальнейшего роста, непонятно.

Из Ревды в Екатеринбург…

«Уралмаш» тем временем официально объявил о переходе из ревдинского «Темпа» лёгкого форварда Александра Захарова. По нашей информации, Виктор Ганиенко уже по ходу прошлого сезона обратил внимание на 28-летнего воспитанника Санкт-Петербурга и системы подмосковных «Химок» и очень хотел видеть его в своей команде. В составе дублирующего состава подмосковной команды Захаров в 2014 году стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Также новичками «Уралмаша» стали привлекавшийся в состав национальной сборной России Никита Балашов из «Востока-65» и ещё один воспитанник «Химок» 22-летний Иван Евстигнеев.

Как стало известно «ОГ», покинул «Уралмаш» главный «долгожитель» команды Игорь Новиков, единственный прошедший с нею путь из Второго дивизиона до финальной серии в Первом дивизионе. После приглашения в «Уралмаш» Антона Глазунова уход Новикова, также выступающего на позиции первого номера, был вполне ожидаемым. Но жаль, потому что уже в ближайшем матче за «Уралмаш» Новиков мог стать первым, кто преодолеет в команде рубеж в 100 матчей в Первом дивизионе.

…и из Екатеринбурга в Ревду

Ревдинский «Темп» в межсезонье не балует болельщиков чрезмерной информацией о кадровых перестановках. Пока что бронзовый призёр Первого дивизиона Суперлиги объявил о сохранении тренерского штаба во главе с Алексеем Лобановым и продлении соглашений с девятью игроками прежнего состава.

Потери пока две, но очень существенные. Одна это, естественно, ушедший в «Уралмаш» Александр Захаров, а вторая – лучший разыгрывающий прошлого сезона в Первом дивизионе Виктор Заряжко, который вслед за Фёдором Ключниковым, проделавшим этот маршрут год назад, отправился в столичную «Руну». Похоже, в столице собирают команду, которая будет в следующем сезоне претендовать на победу в турнире.

Имена новичков «Темп» пока держит в секрете, но одним из них, по нашей информации, станет покинувший «Уралмаш» Игорь Новиков. По традиции, ждём ближе к осени сообщений о мощном точечном усилении.

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