Баскетболистки России в первой шестёрке на чемпионате Европы

Подписавшая контракт с «УГМК» Анастасия Шилова набрала в матче со сборной Испании 9 очков. Фото: Пресс-служба турнира

Женская сборная России по баскетболу заняла шестое место на чемпионате Европы. После поражения в четвертьфинале от Бельгии россиянки в квалификационном матче обыграли теперь уже бывших чемпионок Европы испанок и завоевали право сыграть в отборочном турнире к чемпионату мира.

Встреча с бельгийками ознаменовалась противостоянием двух лидеров екатеринбургской команды «УГМК» – Эмма Мессеман взяла верх в снайперской дуэли с Марией Вадеевой (33:30), а сборная Бельгии добилась в итоге минимального преимущества в целом – 85:83.

Для того, чтобы выполнить задачу-минимум – попасть в первую шестёрку, – нашей сборной нужно было обыгрывать хозяек турнира команду Испании, которая в четвертьфинале проиграла Сербии (64:71) и сложила чемпионские полномочия. Можно сказать, что сборная России в её нынешнем составе одержала свою первую большую победу – 78:74, а главными героинями стали Раиса Мусина(20 очков) и Ксения Левченко (15), не допустившая ни одного промаха ни с игры, ни с линии штрафных (10 из 10), в том числе в концовке.

Чемпионками Европы стали баскетболистки Сербии, экс-«лисица» Сандрин Груда стала серебряным призёром в составе сборной Франции, а центровая «УГМК» Эмма Мессеман и сборная Бельгии – с бронзовыми медалями. Сборная России в числе 16 команд, выявленных по итогам континентальных чемпионатов, примет участие в отборе к чемпионату мира, который должен состояться в 2022 году в Австралии. В двух предыдущих (в 2014-м и 2018 годах) сборная России не участвовала.

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