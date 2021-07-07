Почему в олимпийском баскетболе 3х3 состав сборных назовут через две недели?

Первое знакомство Екатеринбурга с международным баскетболом 3 х3 случилось в июле 2019 года, когда на площадке перед Дворцом игровых видов спорта состоялся один из этапов челленджера ФИБА Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на то, что список участников Олимпийских игр в Токио уже официально объявлен, некоторые белые пятна в нём по-прежнему остаются. В том числе и в баскетболе 3 х3, где полные составы будут названы только за сутки до старта турнира, который намечен на 24 июля.

Баскетбол 3 х3 (ранее известный также как «стритбол» или «уличный баскетбол») впервые включён в программу Игр, поэтому все организационные тонкости в этом виде спорта широкой аудитории ещё предстоит узнать, а также познакомиться с главными действующими лицами.

В утверждённом официальном списке состава российской делегации для участия в XXXII Олимпиаде сейчас значатся по четыре игрока в каждой из команд: в женской – Юлия Козик, Ольга Фролкина (обе – Курская область), Анастасия Логунова (Москва) и Мария Черепанова (Коми), в мужской – Илья Карпенков, Кирилл Писклов (оба – Свердловская область), Александр Зуев и Станислав Шаров (оба – Московская область). И если с женщинами всё пока более или менее понятно, то с мужчинами «всё сложно».

– Регламент Международной федерации баскетбола (ФИБА) в отношении соревнований по дисциплине 3 х3 довольно специфический, – пояснил руководитель департамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков. – В процессе формирования состава на Олимпиаду есть три этапа: 5 июля – регистрация первой четвёрки игроков, 19 июля – возможность добавления двух резервных игроков, в этот момент формируется итоговая шестёрка кандидатов. И уже 23 июля на техническом совещании в Токио определяется финальный состав на Игры.

В составе команды на турнир – шесть человек, в заявке на игру – четверо. При этом по правилам четыре игрока в команде должны входить в первую десятку национального рейтинга.

– Есть возможность добавления двух игроков из-за пределов десятки, которых можно зарегистрировать не позднее 5 июля, – рассказал Олег Ушаков. – У мужчин часть кандидатов не входит в десятку, соответственно, внести их в расширенный состав можно было только сейчас. Именно с этим связана подача фамилий тех игроков, которые опубликованы на официальных сайтах Олимпиады, ФИБА и ОКР. А вовсе не потому, что названные игроки ближе к попаданию в итоговый состав. Эта четвёрка не является предварительным составом: правильнее сказать, что это лишь часть общей заявки.

Честно говоря, после таких объяснений всё стало ещё менее понятно. Получается, что помимо списка, утверждённого Олимпийским комитетом России (ОКР), есть ещё один, в который, по словам Олега Ушакова, вместо Александра Зуева и Ильи Карпенкова (оба входят в десятку сильнейших национального рейтинга) включены Борис Логачёв и Антон Понкрашов (бронзовый призёр Игр-2012 и чемпион Европы-2017 в «большом» баскетболе. Останутся ли в окончательном «утверждённом списке» те, кто есть в нём сейчас? Какова вероятность вернуться в него у Карпенкова и Зуева? Есть ли ещё шанс отправиться в Токио у ещё одного представителя Свердловской области Александра Захарова?

Видимо, надо набраться терпения, и через две недели всё узнаем.

Баскетбольный клуб «Уралмаш» сообщил тем временем, что врач команды Хасан Искаков вошёл в медицинский штаб олимпийской сборной. В предварительный список или окончательный – не уточняется.