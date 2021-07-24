Сборные России по баскетболу 3х3 начали олимпийский турнир с побед

Наша мужская сборная. Скриншот трансляции Первого канала

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в стартовом матче олимпийского турнира нанесла поражение команде Китая 21:13.

Матч получился упорным, лишь после равного счёта 12:12 нашей команде удалось набрать пять очков подряд и уйти в отрыв. Победную точку в этой встрече поставил представитель Свердловской области Илья Карпенков (всего на его счету два очка), на счету Кирилла Писклова шесть очков. Сегодня, в 18 часов по уральскому времени, сборная России сыграет с командой Нидерландов.

А в первом в истории Олимпиад матче по баскетболу 3х3 женская сборная России обыграла японок со счётом 21:18. Не останавливаясь на достигнутом, наши девушки обыграли затем и действующих чемпионок мира в этом виде спорта - команду Китая 19:9.

Продолжение олимпийского турнира для нашей женской сборной завтра - команда Александра Дирацуяна сыграет со сборными Монголии (начало в 10 часов по уральскому времени) и США (17:25).

В мужском и женском турнире играют по восемь сборных без деления на группы. В плей-офф борьбу продолжат шесть команд из восьми: обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую — в 1/4 финала. Решающие матчи (полуфиналы и игры за медали) пройдут 28 июля.