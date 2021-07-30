Илья Карпенков: «Резко стартанул – и подошва сказала «до свидания»

Илья Карпенков будет отдыхать всего около недели. А потом вновь сборы. На этот раз с ревдинским клубом. Фото: Галина Соловьёва

Первый уральский олимпиец прибыл в Екатеринбург. Баскетболист, игрок ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья Карпенков прилетел глубокой ночью с 29 на 30 июля. А днём ранее, 28-го, Илья в составе команды стал серебряным призёром баскетбола 3х3.

Самолёт Ильи Карпенкова не то задержали, не то перенесли. Вместо обещанных встречающим десяти вечера, Илья прилетел глубокой ночью – в два часа. Тут же прикидываешь в голове: если 28 июля (по-токийскому времени уже вечером) сыграли финал, да ещё награждение, а до Москвы от столицы Японии лёту больше девяти часов, плюс дорога до Екатеринбурга, выходит, что команда вылетела практически сразу же. Чуть ли не с пьедестала. Олимпийский темп. Такой ещё и выдержать надо.

В Кольцово к Илье даже как-то неудобно подходить. Тут жена, друзья, подрастающие спортсмены, которые хотят от кумира автограф, фотографии (дождались же детишки двух часов!). Поговорили уже днём. Отдых сейчас превыше всего.

– Илья, наши подсчёты верны? С пьедестала – сразу на самолёт?

– Ну… После церемонии награждения наших парней - Сашу Зуева и Стаса Шарова – забрали на допинг-тест, а меня и Кирилла Писклова повезли на интервью. Пока там, пока туда-сюда, в олимпийскую деревню вернулись за полтора часа до отъезда. В итоге выезжали в три часа ночи, а самолёт был в 7:30. Дальше перелёт из Токио до Владивостока, из Владивостока – до Москвы. Там уже встречали телеканалы, наши друзья, товарищи, которые с нами прошли все эти сборы, люди, которые принимали максимально активное участие в достижении этой победы. Много позитивных эмоций, в общем. Из Москвы уже полетел сюда, в Екатеринбург. Тут тоже ярко встретили. Обнял и поцеловал жену, наконец-то (улыбается)! Приятно было увидеть и пообщаться с людьми, которые нас здесь поддерживали. Всем большое спасибо.

– Темп у баскетбола 3х3 на Олимпиаде какой-то невероятный. Устали?

– Да, усталость есть определённая. Буду сейчас восстанавливаться.

– Если по турниру, то самый тяжёлый матч – это невероятная игра с Сербией или финал?

– Тяжелее всего пришлось в четвертьфинале с Нидерландами (наша команда выиграла 21:19). Именно там решалось очень многое, и никто не хотел просто так отдавать победу.

– Ну а Сербия? Лидеры турнира, по сути. Как настраивались на этот матч в полуфинале?

– Как и на все остальные команды. Максимально концентрированно, разобрали нюансы с тренером. Ну, и нужно было вернуть им должок с группового этапа. В общем, у нас получилось выполнить установку на игру, сыграть агрессивно и в защите, и в нападении. И забрать эту победу.

– Сербы выглядели обескураженными. Разговаривали с ними?

– Немного. Душан Булут так же, как и все, поздравил.

– Сейчас пишут, что ваша победа над Сербией – сенсация. Вам не обидно, что вас как будто в этом мачте списали со счетов?

– Нет, наоборот, приятно! Сербы всё-таки были фаворитами, лучшей командой мира, по сути. И нам удалось их одолеть. Это круто!

– И каково было дальше? Выложились, а впереди ещё и финал.

– Да нормально было играть, не первый раз такое. Тем более что перерыв между играми был довольно большой. У нас была установка – играть свою игру, не отдавать ни сантиметра поля без борьбы и быть максимально агрессивными.

– В вашем виде спорта, в отличие от многих других, нет тренера на бровке. Так тяжелее или, наоборот, больше свободы?

– Конечно, тренер достаточно много подсказывает во время игры. Ему лучше видно, какие тактические решения можно принять в той или иной ситуации. Но его не всегда можно услышать, поэтому почти все решения остаются за нами, за игроками на площадке. Да и некоторые команды даже в течение игрового сезона играют вообще без тренеров. И вполне нормально с этим справляются.

– Илья, сколько раз вы рассказывали про один из самых ярких эпизодов финала – у вас оторвалась подошва от обуви.

– Ой много (смеётся)… Раз шесть, наверное, или даже больше.

– И всё-таки. В двух словах: что произошло? Почему не оказалось запасной пары?

– Просто как-то резко стартанул вбок во время защиты, и подошва сказала – до свидания. И если не было бы с нами нашего доктора Игоря Дьяконова, то и тейпа (клейкая лента из ткани, используемая для фиксации или поддержки суставов. – Прим. «ОГ») не оказалось бы. Вторая пара кроссовок была, но она стояла в олимпийской деревне и не было возможности за ней помчаться. Да и никто не знал, что так произойдёт. Такой казус впервые произошёл со мной. Обычно во время сезона на кроссовках появляются различные дефекты, после которых они приходят в негодность, но чтобы вот так резко – никогда…

– Ваш вид спорта дебютировал на Олимпиаде, сразу медаль. Как будете праздновать?

– Хочется отдохнуть, а не праздновать. Потом, может, что-нибудь придумаю. Но сейчас – релакс. С семьёй побыть, с женой, погулять.

Досье «ОГ» Илья КАРПЕНКОВ родился 17 февраля 1997 года в Минеральных Водах. Баскетболом начал заниматься в 6 лет. Его отец – Алексей Карпенков -был игроком минводского «Локомотива» (выигрывал Кубок России, а затем Илья повторил это достижение). Мама - также бывший игрок, тренер по баскетболу. Выступал за «Химки-2», «Химки-Подмосковье». С сезона 2019/2020 в ревдинском «Темпе СУМЗ-УГМК». Амплуа: центровой. В прошедшем сезоне стал бронзовым призёром Суперлиги. Со сборной по баскетболу 3x3 становился победителем Европейских игр-2019, а также выигрывал на Кубке мира до 23 лет. Рост – 204 см.

Опубликовано в №138 от 31.07.2021 под заголовком ««Стартанул – и подошва сказала «до свидания»