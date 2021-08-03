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3 августа 2021, 19:06

Утверждён состав участников баскетбольных турниров

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил состав участников профессиональных соревнований в сезоне 2020/2021

РФБ утвердила состав участников профессиональных соревнований в сезоне 2020/2021 Фото: Пресс-служба РФБ

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил состав участников профессиональных соревнований в сезоне 2020/2021.

В Первом дивизионе Суперлиги и в розыгрыше Кубка России сыграют представляющие Свердловскую область «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). К прошлогодним соперникам наших команд в предстоящем турнире добавятся «Барнаул» и ЦОП «Локомотив-Кубань» (Краснодар), а также вместо «Востока-65» из Южно-Сахалинска заявлено «Динамо» из Владивостока. Остаётся в Суперлиге и действующий чемпион Первого дивизиона «Самара», которая не смогла заявиться в Единую лигу ВТБ из-за отсутствия зала, соответствующего требованиям по вместимости.

Юниорские команды «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК», а также «Старый Соболь» (Нижний Тагил) и Спортивная школа №3 имени Мышкина (Екатеринбург) выступят в чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги.

В женских соревнованиях Свердловскую область будут представлять «УГМК» (в Премьер-лиге) и «УГМК-Юниор» (в Первом дивизионе Суперлиги и Кубке России) и «УГМК-ДЮБЛ» (в турнире юниорок).

Областная газета Свердловской области

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