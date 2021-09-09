Перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола

Площадкой станет КРК "Уралец". Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область примет ещё одно спортивное событие. В преддверии Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году, состоится суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

Соглашение о проведении турнира в Екатеринбурге было подписано между АСБ и дирекцией Всемирных студенческих игр FISU на полях IX Международного форума "Россия — спортивная держава" в Казани, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Суперфинал будет одним из тестовых соревнований, которые предваряют Универсиаду. Он пройдёт в формате "финала четырёх". В Екатеринбурге мероприятие состоится впервые. Предполагается,что площадкой станет КРК "Уралец". Даты пока не называются. В последние три года соревнования проводились в Белгороде, Москве и Казани.

"Заключение соглашения по проведению Суперфинала АСБ позволит нам, прежде всего, объединить наши усилия и подготовить спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на Всемирных студенческих играх FISU 2023", - цитирует министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта департамент информполитики региона.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". На ремонт фасадов зданий для проведения Игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов.