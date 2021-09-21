Россия вступила в борьбу за право проведения мужского ЧЕ-2025 по баскетболу

Провести чемпионат у себя хотят ещё пять стран. Фото: Павел Ворожцов

Россия направила официальную заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. За это право поборются ещё пять стран.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA), на проведение турнира также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия. Стоит отметить, что киприоты и финны подали заявки лишь на организацию встреч группового этапа.

Чемпионат Европы 2025 года должен состояться в сентябре на территории четырёх странах. Финальный этап — в одной из них.

ЧЕ по баскетболу проводится раз в четыре года. Прежде соревнования проходили с периодичностью раз в два года. Россия ни разу не становилась страной - хозяйкой континентального первенства, отмечает ТАСС.

Чемпионат, который должен был проходить в этом году, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире был перенесён на год. Его проведение намечено на 1-18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

Сборная России по баскетболу принимала участие в континентальном первенстве 13 раз. Наша страна единожды удостоилась золота турнира. Это произошло в 2007 году. В 1993 году наши баскетболисты становились серебряными призёрами, и дважды завоевывали - бронзовые награды — в 1997 и 2011 годах.

Напомним, в 2023 году Россия будет принимать Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада). Они пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».

Читайте также:

Перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола.

В Екатеринбурге пройдёт Всероссийский студенческий фестиваль "Международный день студенческого спорта".