«Уралмаш» и «Темп» начинают борьбу за чемпионство Суперлиги

В прошлом сезоне «Уралмаш» занял второе место в Суперлиге Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

В мужской баскетбольной Суперлиге-1 стартовал новый сезон. Как и в прошлом сезоне, во втором по силе мужском баскетбольном дивизионе Свердловскую область будут представлять сразу две команды – «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Обе команды – претенденты как минимум на финал турнира. «Уралмаш», кстати – действующий серебряный призёр турнира, в финале прошлого сезона «заводчане» уступили «Самаре». «Темп» же довольствовался бронзой, но надо сказать, что полуфинальная серия против «Уралмаша» была просто фантастической. Командам потребовалось пять матчей для определения победителя, и лишь в решающем поединке екатеринбуржцы добыли путёвку в финал, а ревдинцы отправились в противостояние за бронзовые медали и оказались в нём сильнее «Руны».

Безусловно, прошлые заслуги не дают никаких преимуществ в новом сезоне: важна только текущая форма команды, кто сильнее здесь и сейчас, тот и будет вести борьбу за награды. Надо сказать, что обе свердловские команды подтвердили свой статус претендентов на титул на предсезонном турнире в Ижевске. «Уралмаш» и «Темп» были одними из восьми участников турнира, играли в одной группе (очную встречу на групповом этапе выиграла ревдинская команда) и добрались до финала. В решающем матче «Уралмаш» взял реванш в свердловском дерби и стал победителем турнира. Но при этом и «Темп» о своих амбициях заявить сумел.

В межсезонье в составе обеих команд произошли изменения. Ревдинский клуб лишился своего разыгрывающего Виктора Заряжко, который вошёл в символическую сборную прошлого сезона. Также команду покинул Александр Захаров, перешедший в «Уралмаш». При этом «Темп» успел и усилить состав: так, на место Заряжко в клуб пришёл разыгрывающий сборной России Григорий Мотовилов, последние три сезона выступавший в Лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань». Также к команде присоединились Алан Макиев, Данила Походяев, Игорь Новиков и Даниил Аксёнов.

Главная трансферная новость «Уралмаша» – подписание контракта с лучшим игроком прошлого сезона Антоном Глазуновым. 34-летний разыгрывающий в своё время выступал за екатеринбургский «Урал», с которым выигрывал Суперлигу-1, а также выступал за «Темп». Также в «Уралмаш» перебрались Артём Писарчук, вышеупомянутый Александр Захаров, Михаил Гаенко, Иван Евстигнеев и Никита Балашов.

Стартовый матч в новом сезоне обе свердловские команды сыграли сегодня. «Темп» провёл выездной поединок против против «Иркута» уже после подписания номера, а вот «Уралмаш» свою встречу играл во Владивостоке против местного «Динамо» и начал сезон с уверенной победы. «Заводчане» в каждой из четвертей доминировали на площадке (третья четверть и вовсе закончилась с разгромным счётом 29:4) и в итоге одержали победу – 93:43.

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