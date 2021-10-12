Баскетболисты «Темпа» отрепетировал кубковую победу

11 октября. Разыгрывающий «Темпа» Азат Тукмаков (с мячом) против динамовца Юрия Митюка. Фото: Пресс-служба БК «Динамо» (Владивосток)

Баскетбольные команды Свердловской области «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграли свои вторые матчи в регулярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги и готовятся к старту в Кубке России.

«Уралмаш» после мастер-класса новичку дивизиона владивостокскому «Динамо» (93:43) одержал победу в Иркутске, где перед этим неожиданно оступился «Темп». «Иркут», которым в этом сезоне руководит экс-наставник «Уралмаша» и «Урала» Михаил Карпенко, и на этот раз пытался дать бой фавориту, но всё решила четвёртая четверть – 28:11 в пользу гостей и итоговая победа «Уралмаша» со счётом 97:75. «Темп», в свою очередь, уже в первой четверти матча во Владивостоке ушёл в отрыв, упрочил лидерство к большому перерыву и заслуженно выиграл у «Динамо» 85:56.

И уже в ближайшие дни наши команды стартуют в розыгрыше Кубка России, причём ревдинцам даже не придётся покидать Дальний Восток – сегодня, 13 октября, действующий обладатель трофея проведёт первый матч 1/8 финала всё с тем же «Динамо». «Уралмаш» начнёт борьбу за трофей днём позже в Сургуте матчем с «Университетом-Югрой». Ответные матчи наши команды проведут дома – «Уралмаш» 2 ноября, «Темп» 3 ноября. Регламент турнира предполагает, что на стадии 1/8 финала и всех последующих в случае равного счёта по сумме двух матчей победитель будет определяться в овертайме.

Кубковая сетка в этом розыгрыше такова, что встретиться между собой «Темп» и «Уралмаш» могут только в финале, но попасть в него свердловским командам будет непросто. В четвертьфинал они, аккуратно скажем, чтобы не обижать соперников, попадут, с высокой долей вероятности, а вот дальше… У ревдинцев в нижней части турнирной сетки в соперниках «Иркут» или «Купол-Родники», а далее «Барнаул», МБА или «Новосибирск» – все они команде Алексея Лобанова по силам, но расслабляться ни в коем случае нельзя. А вот «Уралмаш» уже в четвертьфинале может встретиться с прошлогодним финалистом Кубка России и действующим чемпионом Суперлиги «Самарой», а в случае выхода в полуфинал екатеринбургской команде светит перспектива получить, пожалуй, не менее сильного соперника – серьёзно укрепившуюся в межсезонье столичную «Руну».

Тем не менее первый в истории розыгрыша Кубка России «свердловский» финал вполне возможен – и «Темп», и «Уралмаш» в своих нынешних составах могут и должны ставить самые высокие задачи в этом турнире. На всякий случай сделаем пометку в календаре – финальные игры запланированы на 11 февраля и 20 марта.

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