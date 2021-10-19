Баскетболистка из "УГМК" Мария Вадеева стала послом Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Мария Вадеева играет за "УГМК" и возглавляет сборную России по баскетболу. Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023

Мария Вадеева пополнила список послов Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Она играет в баскетбольной команде "УГМК" и является капитаном национальной сборной России по баскетболу.

Официально спортсменку представили в качестве посла во время баскетбольной игры "УГМК" - Динамо в Екатеринбурге. В перерыве матча представители дирекции вручили ей сертификат посла Игр. Об этом сообщает пресс-служба Всемирных студенческих игр ФИСУ-2023.

"Большое спасибо за возможность присоединиться к этому событию. Уверена, что оно пройдёт на самом высшем уровне", - прокомментировала своё назначение капитан национальной сборной России по баскетболу.

Она вместе с другими послами будет продвигать Всемирные студенческие игры ФИСУ-2023 и популяризировать студенческий спорт.

Напомним, первым послом Универсиады стал уральский гонщик Сергей Карякин. Недавно к нему присоединился и Давид Белявский.