Президент и главный тренер «Уралмаша» не сошлись характерами

Дебют Вадима Филатова в роли ассистента главного тренера «Уралмаша» состоялся 6 февраля в матче с тем же соперником – МБА Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Накануне первого домашнего матча баскетбольного клуба «Уралмаш» в регулярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги в команде произошла отставка главного тренера. Бориса Ливанова сменил его помощник Вадим Филатов.

– Скажу так – не сошлись характерами, – прокомментировал кадровое решение для «Областной газеты» президент БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко. – У нас разные взгляды на игроков, на систему игры. Я думал, что ситуация поменяется, но вышло иначе. Ещё одна претензия – у Бориса Георгиевича не было настроения играть на Кубок России, я же считаю, что с нашим составом мы должны по максимуму выступить во всех турнирах. У Ливанова была идея пригласить двух игроков – Дмитрия Соколова, который закончил карьеру, и Александра Ермоловича, я переговорил с капитаном и вице-капитаном команды, которые мне сказали, что они нам не нужны. Могу сказать Борису Георгиевичу большое спасибо, он хорошо потрудился, многому команду научил. Вадим Филатов – главный тренер. Другого искать не будем. Он молодой, грамотный тренер с большими амбициями. Я за ним давно слежу, отругал его, когда он уезжал во Владивосток и Иркутск. Когда вернулся, сказал ему: «Больше никуда не суйся, ты должен помогать развивать баскетбол дома, в Свердловской области».

Ливанов возглавил «Уралмаш» без двух недель год назад. По информации «ОГ», уже тогда президент хотел назначить Вадима Филатова, но у того был действующий контракт с «Иркутом». Сразу было понятно, что Ганиенко и Ливанов – это ненадолго, два медведя в одной берлоге не уживаются. Первый конфликт, когда Ливанов был фактически уволен, возник ещё в феврале, после чего было принято компромиссное решение – Борис Георгиевич остался на своём посту, а Филатов, к тому времени вернувшийся из Иркутска, стал его помощником. Плюсом в той ситуации было то, что оба тренера до этого много лет работали вместе и дружат за пределами баскетбольного зала.

С новой силой конфликт разгорелся минувшим летом, когда президент и главный тренер категорически не сошлись по нескольким кандидатурам при комплектовании команды на новый сезон. Зная обоих, легко предположить, что затянувшееся противостояние выплеснулось в итоге в разговор на повышенных тонах, после которого мосты были сожжены. Сложно сказать, насколько в действительности велик кредит доверия у Филатова, но пока он получил свой шанс. Всё-таки прежде Вадим Николаевич показал себя как тренер, умеющий выжимать максимум из игроков уровня ниже среднего (например, в «Урале» сезона 2018/2019), но с командой, претендующей на победу, Филатов будет самостоятельно работать, пожалуй, впервые в своей карьере.

Что касается дебютного матча нового главного тренера, то «Уралмаш» на удивление легко (100:64) обыграл лидирующую до этого столичную МБА, для которой это было первое поражение в турнире. Другой свердловский клуб – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», наоборот, лишь во втором овертайме вырвал победу у ижевской команды «Купол-Родники» (92:90).

Положение лидеров: «Руна» – 4 победы (4 матча), «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК», МБА – по 4 (5), «Самара», «Университет-Югра» – по 3 (4).

30 октября, «Уралмаш» сыграет с «Куполом», а «Темп-СУМЗ-УГМК» с МБА.

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