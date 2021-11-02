«Уралмаш» громит соперников, «Темп» не отстаёт

«Уралмаш» в двух домашних играх предстал командой, способной сокрушить любого соперника Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Турнирная таблица регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги обрела вид, радующий глаз свердловских болельщиков. По итогам состоявшихся матчей свердловские «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» стали единоличными (или двуличными?) лидерами.

«Уралмаш» в двух домашних играх предстал командой, способной сокрушить любого соперника. И это ещё в отсутствие приболевшего основного центрового Максима Кривошеева. Ни столичная МБА, приехавшая на Урал в ранге лидера, ни ижевский «Купол», с которым «Темп» справился лишь во втором овертайме, не имели против хозяев ни единого шанса. Запала «Купола» хватило только на первую четверть (23:22 в пользу хозяев), а затем последовал рывок «Уралмаша», ставший в итоге победным, – 90:71. Самыми результативными у хозяев стали Джавонте Даглас (21 очко), Антон Глазунов (18) и Кирилл Михеев (14).

Зато «Темпу» первые домашние победы дались с большим скрипом. Ещё остававшиеся в Ревде после двух овертаймов с «Куполом» запасы валидола полностью иссякли после не менее напряжённой концовки встречи с МБА – хозяева проигрывали к большому перерыву с двузначным счётом, вернулись в игру, а победный бросок Даниила Аксёнова случился за доли секунды до конца основного времени – 77:75. Самые результативные – Денис Левшин (19), Данила Походяев (13), Даниил Аксёнов (10). Несмотря на лидерство, пока «Темпу» есть над чем работать. Впрочем, как и «Уралмашу», поскольку встречи с главными соперниками («Самарой» и «Руной») у свердловских команд ещё впереди.

Положение лидеров: «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК» – по 5 побед (6 матчей), «Руна», «Самара», «Университет-Югра» – по 4 (5), МБА – 4 (6)…

3 ноября «Темп» сыграет дома ответный матч 1/8 финала Кубка России с владивостокским «Динамо» (после победы в гостях 98:51 ревдинцы практически обеспечили себе выход в четвертьфинал. А затем обе свердловские команды отправятся в гости к новичку дивизиона команде «ЦОП-Локомотив-Кубань». «Уралмаш» сыграет в Краснодаре 6 ноября, а «Темп» 9-го.

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