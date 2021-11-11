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11 ноября 2021, 18:14

В баскетбольной Суперлиге четвёрка лидеров

Одним из самых результативных в составе "Темпа" был Максим Колюшкин

Одним из самых результативных в составе "Темпа" был Максим Колюшкин (с мячом), набравший 16 очков. Фото: Пресс-служба БК "Локомотив-Кубань"

В регулярном чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги команды прошли четверть пути, и по итогам этого отрезка у турнира оказалось сразу четыре лидера – свердловские «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК», а также столичная «Руна» и «Университет-Югра» из Сургута. У всех по шесть побед в семи матчах.

Наши команды поочерёдно проэкзаменовали в Краснодаре новичка дивизиона – команду «ЦОП-Локомотив-Кубань». Обеим не удалось справиться с разыгрывающим Владиславом Емченко («Уралмашу» он набросал 29 очков, а Темпу» 24), но обошлось без потерь. Екатеринбуржцы вырвали победу в самом конце (89:85), ревдинцы обошлись без нервотрёпки в концовке (97:84).

11 ноября вечером «Уралмаш» сыграл на домашней площадке с одним из ближайших соседей по турнирной таблице – «Университетом-Югрой». 14 ноября также в Верхней Пышме пройдёт ответный матч 1/8 розыгрыша Кубка России между теми же соперниками (в Сургуте «Уралмаш» выиграл месяц назад 102:81). «Темп» пока отдыхает перед воскресным матчем с «Химками».

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Областная газета Свердловской области

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