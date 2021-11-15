Новичок «Уралмаша» Никита Балашов набрал в кубковом матче 12 очков и сделал 5 подборов. Фото: пресс-служба БК «Уралмаш»

«Уралмаш» вышел в 1/4 финала Кубка России по баскетболу. В ответном матче за выход в эту стадию турнира команда из Екатеринбурга выиграла на домашней площадке у «Университета-Югры» из Сургута со счётом 83:77.

После победы в гостях 102:81 в первом матче, который состоялся месяц назад, ответная игра представлялась формальностью. Даже с учётом того, что «Университет-Югра» на удивление уверенно выступает в регулярном чемпионате Суперлиги, вряд ли «Уралмаш» может сейчас сыграть настолько плохо, чтобы растерять добытое преимущество.

Однако к большому перерыву сюрприз со знаком минус представлялся уже вполне реальным – вторая четверть была проиграна с разницей «минус 19», отрыв в восемь очков общего преимущества у гостей из Сургута сохранился и к концу третьей четверти. Всё встало на свои места в последнем периоде, который «Уралмаш» выиграл за явным преимуществом – 35:9. Александр Захаров стал самым результативным у победителей (19 очков).

Уже в следующем раунде (20 ноября дома, 11 декабря – в гостях) «Уралмашу» предстоит соперничество с чемпионом Суперлиги и финалистом прошлогоднего Кубка России «Самарой». И это будет жёсткая проверка на прочность для обеих команд. Победитель этой пары в полуфинале сыграет со столичной «Руной» или «Уфимцем».

Ранее в 1/4 финала вышел и действующий обладатель Кубка России ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», дважды (98:51, 84:63), обыгравший «Динамо» (Владивосток). У Темпа» дальнейший путь к финалу выглядит гораздо более гуманным – следующий соперник ижевский «Купол-Родники», а далее в случае победы – столичная МБА или «Новосибирск».

Встретиться между собой команды из Свердловской области могут только в финале.

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