«Уралмаш» готовится к кубковой битве с «Самарой»

Александр Захаров в прошлом сезоне выигрывал Кубок России с "Темпом". Пригодится ли его опыт нынешней команды. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В регулярном чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги свердловские команды выиграли и сохранили лидерство в турнирной таблице.

«Уралмаш» встречался с «Химками» – командой, которая ещё в прошлом сезоне играла в Евролиге, но из-за финансовых проблем от клуба осталось только название. Нынешний состав химчан для «Уралмаша» больших проблем не создал – итог 78:64. У «Темпа-СУМЗ-УГМК» соперник был посерьёзнее. Команда «Университет-Югра» ещё недавно была одним из лидеров турнира, но на Урале разжиться победами сибирякам не удалось, «Темп» выиграл со счётом 88:81.

Положение лидеров: «Руна», «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК» – по 8 побед (9 матчей), «Университет-Югра», «Самара» – по 6 (9)…

В субботу состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка России. «Темп» принимает «Купол-Родники», а «Уралмаш» сыграет дома с «Самарой». Вторая игра вызывает наибольший интерес, поскольку эти команды сыграют впервые после памятной пятиматчевой финальной серии чемпионата 2020/2021. Две самые, пожалуй, интересные интриги – как сыграет против своих бывших одноклубников самый ценный игрок прошлого сезона Антон Глазунов, а также поможет ли гостям экс-игрок ЦСКА, «Химок» и сборной России Егор Вяльцев, подписавший контракт с «Самарой» в среду.