«Уралмаш» осложнил себе кубковые перспективы

Самые результативные игроки матча в Верхней Пышме – уралмашевец Антон Глазунов (20 очков) и самарец Александр варнаков (21) Фото: Фото - пресс-служба БК «Уралмаш»

Свердловские клубы проиграли первые матчи четвертьфинала Кубка России по баскетболу, но если у ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» шансы на защиту титула по-прежнему высоки, то екатеринбургскому «Уралмашу» для выхода в полуфинал нужно будет очень постараться.

Действующий обладатель трофея «Темп» стартовал в Ижевске против команды «Купол-Родники». На протяжении всего матча ни одной из команд не удалось создать комфортного преимущества. Самым метким на площадке оказался форвард ревдинцев Дмитрий Артешин (22 очка), но победа всё равно досталась «Куполу» – 74:71. Таким образом, «Темпу» надо в домашнем матче выигрывать с разницей минимум в четыре очка, и эта задача команде Алексея Лобанова вполне по силам.

В паре «Уралмаш» – «Самара» болельщики ожидали продолжения упорной борьбы между этими командами в финале чемпионата Суперлиги даже несмотря на то, что обе команды подошли к игре с кадровыми потерями. Но оказалось, что «Самара» приспособилась к такой ситуации лучше, преимущество гостей доходило до безнадёжного, но в концовке «Уралмаш» сократил отставание до восьми очков (82:90). Теоретически реванш в ответной встрече возможен, но не с такой игрой, как на домашнем паркете.

Результаты других матчей 1/4 финала: «Уфимец» – «Руна» – 70:75, МБА – «Новосибирск» – 72:75. Ответные игры 11 декабря.