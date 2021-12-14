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Спорт / Баскетбол
14 декабря 2021, 18:21

Ревдинский Стеф

Дмитрий Артешин (с мячом) вторую кубковую игру подряд стал самым результативным среди ревдинцев на площадке

Дмитрий Артешин (с мячом) вторую кубковую игру подряд стал самым результативным среди ревдинцев на площадке. Фото: Владимир Коцюба-Белых/БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл на домашнем паркете «Купол-Родники» из Ижевска – 96:66 – и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Кубка России по баскетболу. Екатеринбургский «Уралмаш» в следующую стадию пройти не смог.

«Темп» уступил в предыдущем матче 1/4 финала в Ижевске. В той игре на протяжении всей встречи ни одной из команд не удалось создать комфортного преимущества, и в итоге «Купол» выиграл 74:71. В Кубке России по баскетболу всё решается в двухматчевом противостоянии. Поэтому «барсам» нужно было побеждать.

Выиграть с разницей в минимум четыре очка баскетболистам «Темпа» вполне по силам. Команда Алексея Лобанова не стала медлить и сразу захватила преимущество: уже к концу первого периода счёт был 24:17.

Во втором периоде разница в очках только росла. «Купол» за следующие десять минут уже проигрывал с разницей в 18. И кажется, ни сил, ни ресурсов отыграться у команды не было. Ижевцам явно не хватало свежести, а «Темп» гнул свою линию, методично забрасывая мячи. Капитан команды Дмитрий Артешин забросил за игру пять трёхочковых (из шести попыток).

К концу третьей четверти на табло уже горела разница в 28 очков. А итоговый счёт и вовсе обозначил разницу в 30. Итог – 96:66, по итогам двух встреч – 167:140.

После матча главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов поблагодарил свою команду и отметил, что «парни правильно отнеслись к этой игре и показали то, на что способны, то, к чему мы стремимся».

Дмитрий Артешин, который стал самым результативным игроком ревдинской команды (19 очков), сказал, что «Купол» приехал в «обескровленном составе».

–  У Ижевска не было много основных людей. Они боролись до конца, но это не наши проблемы. Мы играли в свою игру и, надеюсь, что будем продолжать двигаться в том же направлении, – заключил Дмитрий Артешин.

Главный тренер «Купол-Родников» Артём Комогорцев подтвердил, что соперник полностью переиграл их во всех аспектах.

–  Когда команда ловит кураж, уже тяжело её остановить, – добавил Артём Комогорцев. – Мы всё попробовали и на всё у Ревды был какой-то ответ.

В параллельной игре за выход в полуфинал Кубка России бился екатеринбургский «Уралмаш». Он, напомним, уступил в первом мачте против «Самары» 82:90. Отыграть девять очков в выездной встрече было трудно. Хотя игра в Самаре получилась достаточно упорной. Екатеринбуржцы старались не допустить отставания, но и создать преимущества, необходимого для победы, так и не смогли. Итоговый счёт 82:79, и дальше проходит «Самара».

В полуфинале мы увидим только один свердловский клуб. Хотя в прошлом розыгрыше жребий свёл «Уралмаш» и «Темп» ещё в четвертьфинале, где ревдинцы оказались сильнее. Теперь же екатеринбуржцы могут сосредоточиться на чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги. Там «Уралмаш» по-прежнему лидер, и впереди у него три сложнейшие игры – 18 декабря с «Самарой» (4-е место в Суперлиге), 25-го – с «Темпом» (3-е место) и 28-го против московской «Руны», которая занимает вторую строчку в таблице, уступая екатеринбуржцам лишь по дополнительным показателям.

А «Темп-СУМЗ-УГМК» продолжает свой путь. Ревдинцы – действующие обладатели Кубка России, которые имеют также полный набор медалей этого турнира (бронза-2016, серебро 2020-го). Уральцам реально бороться за победу. В полуфинальном матче команда Алексея Лобанова сыграет с «Новосибирском», который в 1/4 финала с трудом прошёл столичный «МБА» (итоговая разница – два очка). В Суперлиге сибиряки пока лишь на восьмом месте. В другой паре сыграют «Руна» и «Самара».

Первая игра у «Темпа» состоится 28 декабря в Новосибирске. Ответная – 23 января в Ревде.

СПРАВКА

Кубок России по баскетболу был впервые разыгран в 2000 году, а с 2003-го и до 2019-го обладатель трофея определялся в «Финале четырёх». Первый из них прошёл марте 2003 года в екатеринбургском Дворце спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец»). Победу тогда одержал казанский УНИКС. Первой свердловской командой, вышедшей в «Финал четырёх», стал в 2012 году екатеринбургский «Урал» (уступил в матче за 3-е место с питерским «Спартаком» (67:68).

В феврале 2016 года бронзовая ступень покорилась «Темпу», который в матче за 3-е место обыграл считавшуюся фаворитом «Самару» (69:47). В 2020-м ревдинцы вышли в финал, где уступили «Самаре». В 2021 году «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл Кубок России.

  • Опубликовано в №232 от 15.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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