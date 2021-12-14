Ревдинский Стеф

Дмитрий Артешин (с мячом) вторую кубковую игру подряд стал самым результативным среди ревдинцев на площадке. Фото: Владимир Коцюба-Белых/БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл на домашнем паркете «Купол-Родники» из Ижевска – 96:66 – и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Кубка России по баскетболу. Екатеринбургский «Уралмаш» в следующую стадию пройти не смог.

«Темп» уступил в предыдущем матче 1/4 финала в Ижевске. В той игре на протяжении всей встречи ни одной из команд не удалось создать комфортного преимущества, и в итоге «Купол» выиграл 74:71. В Кубке России по баскетболу всё решается в двухматчевом противостоянии. Поэтому «барсам» нужно было побеждать.

Выиграть с разницей в минимум четыре очка баскетболистам «Темпа» вполне по силам. Команда Алексея Лобанова не стала медлить и сразу захватила преимущество: уже к концу первого периода счёт был 24:17.

Во втором периоде разница в очках только росла. «Купол» за следующие десять минут уже проигрывал с разницей в 18. И кажется, ни сил, ни ресурсов отыграться у команды не было. Ижевцам явно не хватало свежести, а «Темп» гнул свою линию, методично забрасывая мячи. Капитан команды Дмитрий Артешин забросил за игру пять трёхочковых (из шести попыток).

К концу третьей четверти на табло уже горела разница в 28 очков. А итоговый счёт и вовсе обозначил разницу в 30. Итог – 96:66, по итогам двух встреч – 167:140.

После матча главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов поблагодарил свою команду и отметил, что «парни правильно отнеслись к этой игре и показали то, на что способны, то, к чему мы стремимся».

Дмитрий Артешин, который стал самым результативным игроком ревдинской команды (19 очков), сказал, что «Купол» приехал в «обескровленном составе».

– У Ижевска не было много основных людей. Они боролись до конца, но это не наши проблемы. Мы играли в свою игру и, надеюсь, что будем продолжать двигаться в том же направлении, – заключил Дмитрий Артешин.

Главный тренер «Купол-Родников» Артём Комогорцев подтвердил, что соперник полностью переиграл их во всех аспектах.

– Когда команда ловит кураж, уже тяжело её остановить, – добавил Артём Комогорцев. – Мы всё попробовали и на всё у Ревды был какой-то ответ.

В параллельной игре за выход в полуфинал Кубка России бился екатеринбургский «Уралмаш». Он, напомним, уступил в первом мачте против «Самары» 82:90. Отыграть девять очков в выездной встрече было трудно. Хотя игра в Самаре получилась достаточно упорной. Екатеринбуржцы старались не допустить отставания, но и создать преимущества, необходимого для победы, так и не смогли. Итоговый счёт 82:79, и дальше проходит «Самара».

В полуфинале мы увидим только один свердловский клуб. Хотя в прошлом розыгрыше жребий свёл «Уралмаш» и «Темп» ещё в четвертьфинале, где ревдинцы оказались сильнее. Теперь же екатеринбуржцы могут сосредоточиться на чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги. Там «Уралмаш» по-прежнему лидер, и впереди у него три сложнейшие игры – 18 декабря с «Самарой» (4-е место в Суперлиге), 25-го – с «Темпом» (3-е место) и 28-го против московской «Руны», которая занимает вторую строчку в таблице, уступая екатеринбуржцам лишь по дополнительным показателям.

А «Темп-СУМЗ-УГМК» продолжает свой путь. Ревдинцы – действующие обладатели Кубка России, которые имеют также полный набор медалей этого турнира (бронза-2016, серебро 2020-го). Уральцам реально бороться за победу. В полуфинальном матче команда Алексея Лобанова сыграет с «Новосибирском», который в 1/4 финала с трудом прошёл столичный «МБА» (итоговая разница – два очка). В Суперлиге сибиряки пока лишь на восьмом месте. В другой паре сыграют «Руна» и «Самара».

Первая игра у «Темпа» состоится 28 декабря в Новосибирске. Ответная – 23 января в Ревде.

СПРАВКА Кубок России по баскетболу был впервые разыгран в 2000 году, а с 2003-го и до 2019-го обладатель трофея определялся в «Финале четырёх». Первый из них прошёл марте 2003 года в екатеринбургском Дворце спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец»). Победу тогда одержал казанский УНИКС. Первой свердловской командой, вышедшей в «Финал четырёх», стал в 2012 году екатеринбургский «Урал» (уступил в матче за 3-е место с питерским «Спартаком» (67:68). В феврале 2016 года бронзовая ступень покорилась «Темпу», который в матче за 3-е место обыграл считавшуюся фаворитом «Самару» (69:47). В 2020-м ревдинцы вышли в финал, где уступили «Самаре». В 2021 году «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл Кубок России.