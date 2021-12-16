«УГМК» одержал девятую победу в Евролиге подряд

Фото: Пресс-служба "УГМК"

Баскетбольный клуб «УГМК» остаётся единственной командой женской Евролиги, которая не потерпела ни одного поражения. Действующий чемпион в девятом туре на выезде обыграл «Венецию» – 74:67.

В первой четверти «лисицы» сумели добыть себе преимущество в семь очков, однако итальянская команда не выключалась из борьбы и не давала екатеринбурженкам уйти в большой отрыв. Напряжение держалось вплоть до концовки заключительной четверти, но всё же подопечным Мигеля Мендеса удалось добиться победы.

В составе «УГМК» самой результативной стала Эмма Меессеман – 16 очков и 6 подборов. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформила Мария Вадеева.

– Перед матчем в Венеции у нас был довольно плотный график, и некоторые игроки подустали. Сегодня был сложный матч, соперник боролся все 40 минут, но мы очень старались выиграть. Я рад нашей победе и горжусь своими игроками, – сказал после матча Мигель Мендес.

Следующую встречу в Евролиге «лисицы» проведут на домашнем паркете: 20 декабря «УГМК» примет французский «Монпелье».