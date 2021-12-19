Баскетбольная команда УГМК единолично возглавила таблицу Премьер-лиги

УГМК одержали 10 побед из 10. Фото: Владимир Мартьянов

Женская баскетбольная команда единолично возглавила таблицу Премьер-лиги. "Лисицы" одержали 10 побед из 10 с момента старта сезона.

Девушки одержали победу со счётом 88:53 (32:12, 25:21, 22:8, 9:12). Они обыграли в гостях курское "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

"Исход поединка в Курске между действующим чемпионом и серебряным призером России практически был решён уже в стартовой четверти, УГМК завершил её с двадцатиочковым перевесом - 32:12. И, несмотря на то, что следующую десятиминутку команды провели в равной борьбе, оказать чемпиону достойного сопротивления в дальнейшем в этой игре у "бело-голубых" не получилось", - рассказали в "УГМК".

Самым результативным игроком матча стала Джонквел Джонс, у неё 21 очко, 5 подборов и 3 передачи. Двузначные показатели в этом матче заработали также девушки из "УГМК": Эмма Меессеман (19 очков и 7 подборов), Элли Куигли (17 очков, 5 подборов и 3 передачи), Мария Вадеева (11 очков и 7 подборов), Алекс Бентли (10 очков, 6 передач и 4 подбора).

У соперников по 11 очков заработали Юлия Козик и Анна Буровая.

Следующую встречу "лисицы" проведут в рамках Евролиги на домашнем паркете: 20 декабря "УГМК" примет французский "Монпелье".