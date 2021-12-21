Десять из десяти. Баскетболистки «УГМК» пока ни разу не проиграли в Евролиге в текущем сезоне

На счету Марии Поповой (с мячом) – 15 очков. Фото: Пресс-служба БК «УГМК»

Баскетбольный клуб «УГМК» в матче группового этапа Евролиги крупно выиграл у французского «Монпелье» на домашнем паркете – 108:53. В турнире екатеринбургские баскетболистки выиграли десять из десяти матчей и занимают первое место в своей группе.

«УГМК» – действующий чемпион Евролиги. Команда удерживает титул с сезона 2017/2018. В 2020-м из-за пандемии коронавируса лидера не определили, досрочно завершив турнир, но, вероятно, и в тот год уральские баскетболистки добились бы победы в финале.

В текущем розыгрыше Евролиги «УГМК» пока не уступил ни разу. Самый сложный матч был с «УСК Прага». За пять секунд до конца «лисицы» проигрывали с разницей в одно очко. А дальше Альба Торренс смогла довести мяч до Александрии Бентли, и та забросила трёхочковый, который совпал с финальной сиреной. Победная комбинация заняла две секунды. «УГМК» выиграл 75:73.

С «Монпелье» никакой нервной концовки не было. Екатеринбургские спортсменки уже к первому короткому перерыву оторвались на 24 очка, а к большому уже на 33. Можно было лишь попытаться спрогнозировать – забьют ли «лисицы» сотню. Что в итоге произошло. Мария Попова набрала в матче 15 очков. По 14 – у Альбы Торренс и Элли Куигли.

– Для счёта на табло есть несколько объяснений. Во-первых, команда «Монпелье» осталась без ключевых игроков. Во-вторых, поездка в Екатеринбург для них получилась очень тяжёлой. Чтобы не рисковать и не травмироваться, все 40 минут игры они стояли зонной защитой. Это дало много пространства для дальних бросков. Нам удались 22 попытки, что если не является рекордом, то точно очень близко к нему, – сказал после матча главный тренер «УГМК» Мигель Мендес.

У «лисиц» в активе 20 очков. У «Праги» 16, но один матч в запасе. Следующую игру «УГМК» проведёт уже в 2022 году. 6 января состоится домашняя встреча с «Самарой». В Евролиге команда сыграет 12 января, на выезде в Чехии. Соперник – «догоняющий» по таблице БК «УСК Прага».