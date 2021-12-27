Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл дома «Уралмаш»

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В субботу (25 декабря) между лидерами турнирной таблицы баскетбольной Суперлиги – ревдинским «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургским «Уралмашем» – состоялся матч регулярного чемпионата. Екатеринбуржцы в гостях после основного времени и двух овертаймов уступили «Темпу» со счётом 104 против 106 (15:26, 19:18, 16:20, 29:15, 13:13, 12:14).

Ещё до начала игры «Уралмаш» добавил себе на счёт одно очко – во время разминки капитан «Темпа» Дмитрий Артешин сломал кольцо, за что и был наказан техническим фолом. Несмотря на небольшое преимущество (больше психологическое), уралмашевцы уже на пятой минуте матча уступили лидерство хозяевам площадки.

В первой четверти «Темп» взял установку на агрессивную игру через проходы, что принесло свои плоды: максимальный отрыв хозяев составлял +12 очков. А вот у «Уралмаша» ни защита, ни нападение не клеились – нулевая реализация трёхочковых, да и под кольцом дела шли неважно. К концу второй четверти екатеринбуржцы немного воспряли духом и сократили отставание до -10 очков, правда, Джавонте Даглас умудрился за две минуты получить два блокшота в проходе.

Впрочем, основная игра началась после перерыва: проанализировав слабые стороны соперника, тренер «Уралмаша» Вадим Филатов выпустил на паркет «лёгкий состав», который стал играть через передачи и убегание в отрыв. Практически сразу Артём Писарчук забил сверху в многострадальное кольцо, тем самым сократив разрыв до -9 очков.

В четвёртой четверти екатеринбуржцы за пять минут отыграли 16 очков, практически сравняв счёт – 66:64. Но у «Темпа» был припасён козырь в виде Даниила Аксёнова, который реализовал два трёхочковых броска в прыжке. Однако два подряд дальних попадания Антона Глазунова позволили «Уралмашу» сравнять счёт – 77:77. За сорок секунд до конца встречи ревдинцы опять вырвались вперёд благодаря точным штрафным броскам. Жирную точку поставил Джавонте Даглас, за пять секунд до конца основного времени выполнивший удачное добивание сверху. 79:79 – и игра перешла в овертаймы.

В течение пятого и шестого периода команды шли буквально «ноздря в ноздрю»: отрыв каждой не превышал три очка. В напряжённой борьбе шестого периода, когда Алимджан Федюшин из «Темпа» смог забить только один штрафной из двух, «Уралмаш» от победы отделял всего один точный трёхочковый бросок. Но уже порядком уставшие подопечные Вадима Филатова в последней и решающей атаке совершили потерю. Итог встречи – 106:104 в пользу «Темпа». После сирены расчувствовавшийся Максим Колюшкиниз «Темпа» кричал: «Это наш дом!». Что ж, дома и стены помогают.

– Ключевой фактор нашего поражения в том, что мы очень много штрафных промазали, – рассказал в послематчевом комментарии Вадим Филатов, тренер БК «Уралмаш». – Инициативой полностью владел «Темп-СУМЗ», но команда не сломалась, проявила характер и вытащила матч в овертайм. Штрафные наша «ахиллесова пята» – по этому показателю мы на последнем месте в чемпионате. Сделаем выводы и идём дальше. Будем работать.

Оформили дабл-дабл Денис Левшин из «Темпа» (12 очков и 10 подборов) и уралмашевец Джавонте Даглас (10 очков и 16 подборов). В команде оранжево-чёрно-зелёных бомбардиры Джастин Роберсон, Антон Глазунов и Максим Кондаков на троих забили 65 очков. У победителей отличился Даниил Аксёнов, записавший на свой счёт 24 очка (5 точных трёхочковых из 7).

Последний матч этого года состоится уже завтра, 28 декабря, в Верхней Пышме – «Уралмаш» принимает в гостях «Руну». Победитель этой игры возглавит таблицу первой половины кругового этапа.