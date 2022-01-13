«Уралмаш» обыграл «Динамо», а «Темп» победил «Иркут»

Фото: пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"

Продолжаются игры регулярного баскетбольного чемпионата первого дивизиона Суперлиги. В минувшую среду, 12 января, состоялось сразу два домашних матча свердловских команд – «Уралмаша» и «Темпа». Заводчане победили владивостокское «Динамо» 96:83, а ревдинский «Темп» обыграл «Иркут» 80:63.

Год для «Уралмаша» начался с изменений командного состава – на место главного тренера был приглашён Евгений Пашутин, имеющий за плечами опыт тренерства в Единой лиге ВТБ и руководства сборной. Кроме того, на позицию атакующего защитника подписали Максима Григорьева, который должен помочь команде в ротации.

В матче против «Динамо» уралмашевцы взяли установку на раннюю встречу нападающих – опека начиналась чуть ли не с центра площадки. Несмотря на это, несколько точных дальних бросков у приморцев позволили им вырваться вперёд 14:10. Впрочем, «Уралмаш» это только раззадорило, и первая четверть осталась за ним – 25:23.

Во второй четверти обе команды играли с переменным успехом, не давая сопернику уйти далеко вперёд. «Оранжево-чёрно-зеленые» в нападении играли индивидуально, пытаясь реализовать как можно больше бросков. Итог четверти решила быстрая атака Джастина Роберсона в отрыве, которая обеспечила перевес заводчанам в два очка – 47:45.

В конце третьей четверти «Динамо» смогло ненадолго вырваться вперёд, успешно забрасывая штрафные (с которыми у «Уралмаша» по-прежнему не клеится). Точку в четверти поставил Майкл Эдвардс, красиво забивший сверху – 67:72 в пользу Владивостока.

В четвёртом игровом отрезке наконец-то полетел бросок у Антона Глазунова, а Джавонте Даглас снова порадовал болельщиков добиванием с помощью броска сверху. За четыре минуты до финальной сирены «Уралмаш» уступал гостям два очка, но команда волевым усилием совершила гигантский рывок в 17 очков. Итог встречи – 96:83.

А вот у ревдинского «Темпа» никаких проблем с «Иркутом» не возникло. И если первую четверть иркутяне ещё хоть как-то боролись, то уже начиная со второй стали отставать – «барсы» за короткое время набрали 20 очков, а сибиряки всего 9. По итогам половины игры ревдинцы опережали соперника на 11 очков – 39:28, что и определило дальнейший ход матча.

«Иркут» больше не смог не то что вернуть себе лидерство, но даже и сколько-нибудь сильно сократить отставание. При этом у «Темпа» успела поиграть вся скамейка и даже забить почти в два раза больше очков, чем стартовая пятёрка. Матч закончился со счётом 80:63.

Ближайший конкурент уральских команд, занимающий первую строчку турнирной таблицы – «Руна», пополнила свой состав легендарным Тимофеем Мозговым – чемпионом НБА в сезоне 2015/2016. И центровой уже в первом своём матче за москвичей стал лучшим игроком, набрав 15 очков и совершив 8 подборов. Маловероятно, что «Руна» уступит лидирующие позиции, поэтому тренерам «Уралмаша» и «Темпа» придётся учитывать появление нового большого игрока в московском клубе и внимательно следить за успехами Мозгова.

Следующий игровой день у уральцев назначен на понедельник, 17 января. «Темп» принимает у себя «Уфу», а «Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2.