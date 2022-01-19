Оборона от Москвы

Ставка Евгения Пашутина на центровых сыграла. Осталось подтянуть штрафные броски. Фото: пресс-служба БК «Уралмаш»

В Верхней Пышме состоялся домашний матч БК «Уралмаш» против молодёжного состава «армейцев» – ЦСКА-2. «Заводчане» одержали уверенную победу со счетом 98:82.

После первых трёх матчей с новым тренером Евгением Пашутиным стало понятно, на что будет ставить «Уралмаш», приближаясь к стадии плей-офф в турнире Суперлиги-1. Если раньше, по словам президента клуба Виктора Ганиенко, «мы как зайцы бегали по периметру», то теперь новый тренер стал больше доверять центровым и стараться давать играть через «краску». В прошедшем матче это принесло свои плоды – центровой Кирилл Михеев крайне полезно сыграл под кольцом, набрав 12 очков и совершив 7 подборов, а другой «большой» Максим Кривошеев заиграл гораздо активнее, чем раньше.

Во многом игра «Уралмаша» стала агрессивнее – ранняя встреча в обороне, борьба за мяч в центре площадки, что позволило больше забивать с численным преимуществом или в отрыве. Перед началом встречи с «ЦСКА-2» были опасения, что жёсткий прессинг против молодых игроков затея бесперспективная – средний возраст игрока «оранжево-чёрно-зелёных» приближается к 28 годам, против 20 лет у «армейцев». Но, как оказалось, молодые резво бегают только половину игрового времени, а дальше уже решает опыт (коего у «Уралмаша» в избытке).

Кроме того, ЦСКА-2 для екатеринбуржцев соперник принципиальный – в первом круге москвичи победили, пусть и с минимальным отрывом (81:78). Именно поэтому в понедельник проиграть было никак нельзя.

И не проиграли. Об уровне агрессивности команд можно судить по тому, что пять игровых минут первой четверти длились пятнадцать минут реальных – соперники безбожно фолили друг на друге. За эти пять минут набралось 10 командных фолов, а значит любое персональное нарушение наказывалось штрафным броском.

В первой четверти отличился игрок ЦСКА-2 Кирилл Попов, мощно вколотивший мяч в кольцо броском сверху, после которого гости даже ненадолго вырвались вперед. Но к моменту свистка лидерство перехватил «Уралмаш» и отрезок завершился на равных – 24:23.

После старта второй четверти «Уралмаш» разогнался и показал яркую и ещё более динамичную игру. Как всегда, отличились «легионеры» ДжавонтеДагласи Джастин Роберсон, выполняющие свою работу стабильно на сто процентов. За десять игровых минут они пять раз взлетали над кольцом, чтобы бросить сверху. Молодым армейцам оставалось лишь молча проглотить обиду и продолжать фолить на сопернике. Отрыв екатеринбуржцев увеличился сильнее и перед сиреной составлял +11 очков – 46:35.

Во второй половине матча исход игры уже был практически предрешён – разогнавшиеся «заводчане» ушли далеко (на +25 очков максимум) вперёд и не собирались отдавать победу просто так. Впрочем, «армейцы» волевым усилием (больше индивидуальным, чем командным) сократили разрыв. Итоговый счёт игры – 98:82.