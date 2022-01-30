"УГМК" обыграли венгерский "Сексард"

"УГМК" занимают первую строчку группы А. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Баскетбольный клуб "УГМК" разгромил венгерский "Сексард". Уральские спортсменки теперь возглавляют группу А в Евролиге.

Екатеринбургский клуб победил со счётом 89:52 (19:21, 30:15, 20:9, 20:7) в матче группового этапа Евролиги. Самыми результативными игроками "УГМК" стали Александрия Бентли и Элли Куигли, набравшие по 21 очку. После этой встречи "УГМК" идёт на первом месте группы А с 24 очками.

"Сегодня вечером была великолепная игра. Я рад, что мы находимся на вершине квалификации Евролиги в нашей группе и можем ехать в Саламанку без какого-либо дополнительного давления. Это очень важно для игроков. Скоро будет перерыв на игры сборной, и это тоже радует нас. Мы переживаем очень хороший момент, мы счастливы", — сказал главный тренер "УГМК" Мигель Мендес.

Следующий матч в рамках Евролиги "УГМК" проведут во вторник, 1 февраля. Они сыграют с испанской "Авенидой".

Напомним, команда "УГМК" обыграла московское "Динамо" с рекордным в сезоне счётом.