Шестая победа "Уралмаша" подряд

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Баскетбольный клуб "Уралмаш" продолжил свою победную серию в рамках мужской Суперлиги-1. Заводчане на выезде одолели "Купол-Родники" - 98:80.

К матчу в Ижевске свердловский клуб подходил на серии из пяти побед подряд. До этого "Уралмаш" оказался сильнее "Иркута" (97:63), "Динамо-Владивосток" (96:83), ЦСКА-2 (98:82), "Уфимца" (86:71) и МБА (96:76). После назначения Евгения Пашутина на пост наставника екатеринбургской команды заводчане ещё не теряли очков, поэтому в Ижевск прибыли с хорошим настроем.

Встреча с "Куполом-Родниками" получилась непростой. В первой четверти были качели: сначала "Уралмаш" ушёл в небольшой отрыв, затем повели уже хозяева, которые закончили первый игровой отрезок в свою пользу - 26:24. Вторая четверть осталась за екатеринбуржцами. Ижевские баскетболисты значительно перебросали заводчан из-за дуги (34 трёхочковых броска против 15), зато в точности преуспели игроки "Уралмаша", которые реализовали 10 из 15 попыток, в то время как у "Купола-Родников" точными оказались 11 из 34. Во второй четверти у хозяев совсем не получались дальний броски (точность - 29 процентов), вследствие чего "Уралмаш" сумел перехватить инициативу и уйти на большой перерыв с преимуществом в пять очков - 48:43.

Во второй половине игры екатеринбуржцам удалось развить свой успех. В начале третьей четверти отрыв "Уралмаша" составлял уже десять очков, ижевским баскетболистам никак не удавалось найти свою игру, и к заключительному игровому отрезку команды подошли с разницей в 16 очков. Спасти игру "Куполу-Родникам" не удалось, хотя последняя четверть получилась напряжённой. 98:90 - заводчане одержали шестую победу в новом году подряд.

- Готовились к сегодняшнему матчу серьёзно, в последних матчах соперник показывал хорошую динамичную игру. У нас было два плана защиты, в первой половине не всё получалось, поэтому кое-что скорректировали, стали останавливать быстрые проходы соперника, играли близко с их снайперами и сумели создать преимущество. Потом немного успокоились в атаке, стали хорошо переводить мяч и довели дело до победы, - отметил после матча Евгений Пашутин.

Самым результативным игроком встречи стал Григорий Мотовилов из "Купола-Родников" - у него 22 очка. Антон Глазунов в составе "Уралмаша" набрал 21 очко. На данный момент екатеринбургский клуб занимает вторую позицию в лиге, уступая только "Руне". Следующий матч заводчане проведут 5 февраля, в Верхней Пышме они примут "ЦОП-Локомотив-Кубань".