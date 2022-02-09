"Уралмаш" и "Темп" прошлись по Кубани

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Две свердловские баскетбольные команды - "Уралмаш" и "Темп-СУМЗ-УГМК" - одержали победы в очередном туре российской Суперлиги-1. Соперником обоих клубов был краснодарский "Локомотив-Кубань-ЦОП".

Первым предстояло встретиться с "Локомотивом" заводчанам. Екатеринбургский клуб принимал соперников в Верхней Пышме и особых проблем не испытал. Уже в первой четверти баскетболисты "Уралмаша" продемонстрировали хорошую результативность, набрав 35 очков и создав себе солидный отрыв. Особенно хорошо в этот вечер получались у екатеринбуржцев трёхочковые броски, по итогам матча они реализовали 19 попыток с дальней дистанции из 34.

Вторая и третья четверти прошли в равной борьбе, заводчане не форсировали события и спокойно держали свой отрыв. К заключительному игровому отрезку "Уралмаш" подошёл с преимуществом в 18 очков, а в четвёртой четверти хозяева паркета сумели ещё больше упрочить своё лидерство. Как итог - 100:70 в пользу "Уралмаша", который одержал уже седьмую победу подряд и продолжает преследовать лидирующую "Руну" в турнирной таблице. Александр Захаров стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

Следом "Локомотив" пожаловал в Ревду, где провёл выездной поединок с ревдинским "Темп-СУМЗом". И вновь старт встречи остался за хозяевами, которые выиграли первую четверть со счётом 25:11. После этого краснодарские баскетболисты выровняли игру, но приблизиться в счёте не удавалось, результативность что с дальней дистанции, что со средней, что со штрафных бросков оставляла желать лучшего: ни в одном показателе "Локомотив" не набрал даже 50% точных попаданий. "Темп" тоже довольно часто бросал мимо, но спасали редкие, но нужные и точные трёхочковые, которых за матч набралось девять. Особенно хорош был Данила Походяев, реализовавший три из четырёх дальних попыток. В итоге "Темпу" удалось довести дело до уверенной победы - 75:56. Ревдинский клуб отстаёт от "Уралмаша" всего на одно очков в турнирной таблице, а от лидирующей "Руны" - на два.

Впереди у свердловских команд по две выездных встречи. "Темп" 14 февраля сыграет с "Химками", а 17 февраля - с "Университетом-Югрой". Заводчане проследуют по тому же маршруту на три дня позже: 17 февраля "Уралмаш" встретится с "Химками", а 20 февраля - с "Университетом-Югрой".