ФИБА отстраняет Россию от соревнований по баскетболу

Решение может быть пересмотрено. Фото: Галина Соловьёва

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Это связано с проведением военной спецоперации на Украине.

Решение может быть пересмотрено Центральным советом на заседании 25 марта, а также органами Европейской зоны ФИБА.

"В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета и её причинами, ФИБА объявила, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях ФИБА по баскетболу 5 х 5 и 3 x 3 до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении международной федерации.

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