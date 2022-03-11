У «Уралмаша» – 11-я победа подряд

«Уралмаш» отстаёт от лидера чемпионата на одно очко. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

В матче баскетбольной Суперлиги-1 «Уралмаш» обыграл «Барнаул» со счётом 100:67. Это одиннадцатая победа подряд для заводчан, и перед этапом плей-офф команда занимает вторую строчку в турнирной таблице после московской «Руны».

«Уралмаш» с Евгением Пашутиным – заслуженным мастером спорта России, заслуженным тренером России, одним из лучших разыгрывающих в истории российского баскетбола, который возглавлял ЦСКА, «УНИКС», «Локомотив-Кубань», «Автодор» и национальную сборную – пока что единственный клуб во всей Суперлиге, который не проиграл ни одного матча в новом году.

11 побед подряд – рекордная для «Уралмаша» серия. В 2017-м, когда клуб выступал в третьем дивизионе Суперлиги, команда побеждала в десяти матчах подряд. В тот год уральский клуб стал чемпионом и поднялся в Суперлигу-2.

В матче против «Барнаула» первые 12 минут матча уралмашевцы выглядели растерянными. Пять потерь и промахи заводчан позволили «Барнаулу» вырваться вперёд. Даже данк от Артёма Писарчука не помог – 19:13 в пользу сибиряков.

Начиная со второй четверти «Уралмаш» стремительно вырвался вперёд. Отрыв увеличивался с каждой минутой. Вторая десятиминутка закончилась эффектным данком Никиты Балашова за полсекунды до сирены – 50:37.

Как отмечают эксперты, матч выигрывается в третьей четверти. «Уралмаш» контролировал подбор, работал в защите и как итог – 76:53 после тридцати минут игры. В заключительном отрезке матча заводчане удержали преимущество и добились итоговой победы – 100:67.

Самыми результативными игроками встречи у заводчан стали Александр Захаров (21 очко + 10 подборов), Максим Кривошеев (18 очков + 5 подборов) и Кирилл Писклов (13 очков + 4 подбора).

– Игра была сложная, – рассказал Евгений Пашутин. – «Барнаул» нестандартная команда – без «больших», все подвижные. А мы вышли «тяжёлым» составом и проигрывали в скорости. Увлекались подбором в нападении и получали быстрый отрыв. Потом мы адаптировались, стали играть «смену» и без ошибок. Но самые сложные игры ещё впереди.

Следующие два матча «Уралмаш» проведёт в гостях против «Самары» (13 марта) и «Руны» (16 марта). Завершит регулярный чемпионат уральское дерби – 24 марта «Уралмаш» сыграет против ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК».