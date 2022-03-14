Баскетбольный клуб «Уралмаш» продлил победную серию до 12 матчей

"Уралмаш" в баскетбольной Суперлиге-1 не проигрывает в 2022 году. Фото: Пресс-служба БК "Самара"/vk.com/bksamara

В гостевом матче против «Самары», действующего чемпиона Суперлиги-1, екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» уверенно обыграл хозяев со счётом 97:74.

Уже по итогам первой четверти оранжево-чёрно-зелёные вырвались вперёд и установили двузначное преимущество над соперником. К большому перерыву перевес в пользу «Уралмаша» оставлял 23 очка и сохранился до конца матча.

Во второй половине матча темп игры заводчан несколько снизился. Как итог – всего 17 набранных очков в третьей четверти и 22 в четвёртой. Тем не менее самарцы стали совершать больше ошибок, что привело к многочисленным потерям. Последние очки «с игры» набрал броском сверху Джавонте Даглас, получивший мяч от Антона Глазунова. Итог – 97:74.

В этом матче лучшими игроками стали: легионеры Джавонте Даглас (19 очков + 8 подборов + 4 передачи), Джастин Роберсон (16 очков + 5 подборов + 11 передач), а также Максим Кривошеев и Александр Захаров – у обоих по 13 очков.

– Мы сегодня показали ту игровую философию, над которой работали, постепенно прибавляя от игры к игре, – отметил тренер «Уралмаша» Евгений Пашутин. – Чтобы был прессинг, особенно на первых номеров, которые владеют мячом. «Самара» очень хорошо играет в позиционном нападении. Наша задача заключалась в том, чтобы заставить соперника играть один на один, а не в командный баскетбол, что у «Самары» очень хорошо получается.

Как мы писали ранее, в 2017 году рекордная серия у свердловской команды составила десять побед подряд. Не уступивший ни одной встречи в текущем году «Уралмаш» остаётся, наряду с «Руной», главным претендентом на выход в плей-офф с первого места. Для этого заводчанам необходимо победить москвичей с преимуществом хотя бы в два очка – и обеспечить себе право домашней площадки на всех этапах плей-офф.

Предпоследняя игра регулярного турнира состоится 16 марта в Москве – «Уралмаш» сыграет против «Руны». Затем 24 марта пройдёт матч в Верхней Пышме против «Темп-СУМЗ-УГМК».