«Уралмаш» обыграл столичную «Руну»

В упорной борьбе заводчане не пустили «Руну» на первое место турнирной таблицы Фото: пресс-служба ПБК «Руна»

В среду, 16 марта, на паркете Дворца спорта «Динамо» в Москве встретились два лидера текущего сезона Суперлиги-1 – екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» и московский ПБК «Руна». По итогам игры заводчане одержали убедительную победу со счётом 80:66 и вышли на первое место в турнирной таблице.

К предпоследнему туру регулярного чемпионата команды подошли примерно с равными показателями: девять побед подряд у «Руны» (24 победы и 2 поражения), и 12 побед подряд с начала года у «Уралмаша» (23 победы и 3 поражения). Интересно, что своё последнее поражение в турнире оранжево-чёрно-зелёные потерпели именно от московского клуба.

В начале матча «викинги» смогли вырваться вперёд на девять очков благодаря точным броскам Артёма Комиссарова и Михаила Карпачёва, но затем заводчане перешли к жёсткому прессингу и выключили из игры основных игроков соперника. Это дало свои плоды. Виктор Заряжко и Фёдор Ключников, основные игроки «Руны», были вынуждены отдавать мячи другим игрокам, что привело к большому количеству потерь в московском клубе – 17 за первую половину игры. Кроме того, броски под прессингом у москвичей шли плохо – 20 попаданий из 64 попыток.

А между тем «снайперы» уральцев делали свою работу, и по итогам первой половины игры разница составила 22 очка. После большого перерыва «Руна» смогла перестроится под новые для них условия игры, но эффект был незначительным – команды забивали примерно поровну, а «Уралмаш» довёл своё преимущество до 26 очков.

И только в последней, четвёртой четверти у «Руны» пошла игра – за полторы минуты Кирилл Ситник набирает 8 очков, а Андрей Сопин и Михаил Карпачёв добавляют каждый по трёхочковому. Таким образом, за четыре минуты до конца матча отрыв «Уралмаша» сократился до 17 очков (77:60), но точная «трёшка» Александра Захарова поставила точку в непростом матче. Итоговый счёт – 80:66

– Мы с самого начала доминировали, хоть в концовке чуть-чуть расслабились. Но победа есть победа. Сейчас нужно выиграть у Ревды и с первого места идти дальше, – поделился защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов.

После последней встречи уральской и московской команд в составе последней появился звёздный Тимофей Мозгов. Но встретиться с ним на площадке у уралмашевцев не получилось: на матч он оказался не заявлен. А вот американец Эддисон Спрюилл в среду выходил на паркет, но отметился только одной потерей и игровым временем меньше трёх минут.

Легионеры «Уралмаша» Джавонте Даглас и Джастин Роберсон, напротив, набрали почти половину всех очков в матче – 23 и 12 очков соответственно. Им активно помогал Антон Глазунов – он набрал 14 очков и совершил 6 результативных передач.

– Был момент, когда эти ребята, как и все американцы, нервничали: неизвестно что будет, – рассказал тренер «Уралмаша» Евгений Пашутин, – Но потом наш президент Виктор Ганиенко и мы, тренерский штаб, поговорили с ними, успокоили, что безопасность им гарантирована, финансовые обязательства перед ними клуб выполнит. Они хотят играть и помогать команде до конца.

Упустить первое место (и право домашней площадки на всех стадиях плей-офф) заводчане смогут лишь в одном случае – если 24 марта «Руна» выиграет у действующего чемпиона – «Самары», а «Уралмаш» уступит «Темпу-СУМЗ-УГМК».