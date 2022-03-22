Фото: пресс-служба БК "Самара"

В воскресенье состоялся финал розыгрыша Кубка России по баскетболу. В Самаре встречались местный БК «Самара» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Итог матча был непредсказуем до самого конца, но самарцы победили – 80:75. Ревдинский клуб в этом году забрал серебро.

Два года назад команды уже встречались в финале Кубка России. Тогда «Самара» обыграла «Темп» с преимуществом в 27 очков. Впрочем, уже в сезоне 2020/2021 «барсы» забрали первый в своей истории золотой Кубок, а «Самара» разместилась на третьем месте.

В этом сезоне всё было по-другому. Домашний матч «Темп» выиграл с минимальным отрывом 74:71 и имел все шансы выиграть и ответный поединок. Однако промежуточная встреча в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1 показала, что «Самара» не так проста, как казалось. Разгром ревдинцев был сокрушающим – 95:68.

Поэтому спустя четыре дня на МТЛ Арене в Самаре «Темп» не собирался уступать. К тому же «Самара» лишилась своего основного разыгрывающего – Александр Варнаков получил травму и не смог принять участие в игре. «Темп» же, напротив, заявил на матч снайпера Дениса Левшина.

Игра получилась действительно напряжённая. «Барсы» в первые минуты встречи стали немного уступать, но быстро реабилитировались и смогли выиграть первую четверть 29:21.

В середине второй четверти самарец Максим Барашков точным попаданием из-за дуги сравнял счёт, а Максим Шелекето в быстром отрыве вывел команду вперёд по очкам. Вторая четверть оказалась в пользу хозяев – 41:40.

В третьем периоде команды поддерживали сложившиеся равновесие в счёте, пока темповцы не вырвались вперёд благодаря Игорю Новикову и Константину Буланову, которые за тридцать секунд добыли для команды 6 очков. Тем не менее четверть закончилась паритетом – 64:64.

После перерыва «Самара» вновь рванулась в атаку – Максим Дыбовский на 18 секунде сунулся было в проход, но был остановлен мощным блокшотом Алана Макиева. Затем три подряд атаки Максима Шелекето увенчались успехом, и «Самара» повела +5 – 72:67. Но гости не отставали на протяжении всего последнего периода. За 35 секунд до конца матча счёт составлял 78:75 в пользу хозяев.

В последней атаке «Темпа» за пять секунд до сирены случился самый неоднозначный момент встречи: под самарским кольцом у Азата Тукмакова вырвал мяч Артём Исаков, и игроки вместе вылетели в аут. Судья определил, что это был спорный мяч и отдал владение «Самаре». На последней секунде точку в игре поставил Максим Шелекето, заработав в прыжке два очка. Итоговый счёт встречи 80:75.

У «Темпа» полезно сыграли: Данила Походяев (16 очков, 4 подбора), Денис Левшин (15 очков и 6 подборов). Игорь Новиков отметился пятью результативными передачами и таким же количеством подборов в защите.

24 марта состоится последний тур регулярного чемпионата Суперлиги-1, в котором состоится матч уральского дерби – «Темп» сыграет в гостях у «Уралмаша».