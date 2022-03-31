Президент БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко: «В Единой лиге ВТБ мы можем быть в шестёрке»

Фото: Алексей Кунилов

После завершения регулярного чемпионата Суперлиги-1 баскетбольный клуб «Уралмаш» занимает первое место в турнирной таблице, а сегодня состоится первый матч серии плей-офф, в котором заводчане принимают дома «Новосибирск». Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ поговорил с президентом клуба Виктором ГАНИЕНКО о подготовке к будущему сезону, планах на Единую лигу ВТБ и о состоянии отечественного баскетбола в текущих реалиях.

«Промазал – заплатил 100 рублей»

– Прежде всего, Виктор Владимирович, поздравляю вас с успешным окончанием регулярного чемпионата Суперлиги-1. По-моему, 14 побед подряд ещё не было ни у кого.

– Да, случилось. Впервые в истории Суперлиги, не просто 14 побед подряд, а с преимуществом не меньше 10 очков в каждой игре!

– Как вы считаете, что позволило добиться такого результата?

– Думаю, команду сразу сформировали по-нормальному, просто у нас с бывшим тренером – Борисом Ливановым разошлись взгляды на некоторых игроков. Ливанов недооценил меня как руководителя. Если я приглашаю игрока в команду, то я в него верю. Я очень сожалею, что мы по настоянию Бориса Ливанова потеряли Игоря Новикова и чуть не лишилисьКирилла Писклова, тренер не хотел приглашатьАртёма Писарчука. Ну, в конце концов мы разошлись и слава Богу.

Что касается Вадима Филатова, второго тренера, то он хороший парень и игрок был неплохой. Но у него нет характера. А ты, если принял решение, должен идти до конца. После прихода Евгения Пашутина вы увидели, что спортсмены те же, а игра – другая. Появилась химия. Самое для соперников неожиданное, что мы начинаем в третьей четверти прессинг, когда они выдыхаются.

Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

– Команда стала смотреться совершенно по-новому: подтянули штрафные, стали больше играть от защиты. Прессинг, опять же…

– Ну, на штрафных я буду зарабатывать. Мы договорились, промазал – заплатил 100 рублей. Вот за последнюю игру я бы 900 рублей заработал. Две бутылки водки можно купить! (смеётся). Да, они начали играть в защите, но самое главное, у нас забегал Максим Кривошеев. Он раньше играл прямолинейно, а сейчас начал разворачиваться.

– А ваша роль в успехе команды присутствует?

– Я просто экономист. И организатор. Вот моя торговая сеть одна из лучших в России. «Уралмаш» – тоже мой проект и он сегодня «оф зе бест». Будем биться за первое место. Все условия есть – великолепный тренер, команда бежит. Всё нормально. И я не лезу. Когда у меня спрашивают, кто главный в команде, отвечаю: главный – Пашутин. А я его помощник. И ещё я очень хороший ученик господина ГенриФорда. Он говорил: «Увольняй быстро того, кто тебе не нужен, иначе не придёт тот, кто нужен».

«Предложил Роберсону отработать месяц в кочегарке»

– К слову об увольнениях. Уже ясно, с кем расстанетесь по итогам сезона?

– Мы ошиблись с Максимом Григорьевым – он вроде пришёл, две игры сыграл, а потом… Ну пусть до конца сезона доживёт, до лета.

Ещё, например, расстанемся с тагильчанином Александром Зубковым. Саша не заиграл у нас, потому что самомнение большое – попал в сборную юниоров и стал вести себя по-другому. Ну и росточка не хватает. Так как Глаз (Антон Глазунов. – Прим. «ОГ») он играть никогда не будет.

– Что можете сказать про Григория Шуховцова, который пришёл в команду в феврале?

– Ценность Шуховцова в том, что он забивает штрафные, в отличие от некоторых. Он мужик здоровый, крепкий. Мы решили иметь троих хороших центровых. Сейчас начали больше играть под кольцом, а до того все бегали как зайцы, бросали с периметра.

У нас ещё есть Кирилл Михеев. Парень серьёзный, но ему надо пройти тренировочные сборы. Мы собираемся его либо в Китай отправить, либо, если примут, к сербам, в летний лагерь. Надо иметь игроков с запасом.

Фото: Алексей Кунилов

– Кто-то ещё есть на примете?

– Конечно. Я обязательно верну Новикова. Ещё мы практически договорились с одним очень перспективным центровым. В конце концов, если Евгений Пашутин будет уверен в Кривошееве, то оставим его. А если Новикова вернём, то нам больше никого не надо. Он прошёл с нами четыре года с Суперлиги-2.

– Сильный состав намечается – все большие.

– Команду мы будем формировать так, чтобы поднять престиж свердловского баскетбола. Потому что у нас в области жил баскетбольный Иисус Христос – Александр Ефимович Кандель. У нас есть на кого молиться, и мы это знамя несём. Наша задача – всегда быть лучше.

– Что касается легионеров – Джавонте Даглас, Джастин Роберсон. Что с ними будет дальше?

– Я их убедил, что им здесь никто не мешает, никто их бомбить не будет – мы с Америкой не воюем. У них были чисто финансовые дела – как переводить деньги на родину. Мы решили с ними эти вопросы, и если пойдём в Лигу ВТБ, то они останутся.

– То есть они не только до конца сезона доиграют?

– Да, отличные парни, с юмором. Когда приехал Роберсон – я ему сказал, что у нас принято после приезда месяц отработать в кочегарке на Уралмаше. Он отшутился: «Сделаю, Босс!».

Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

«Принцип «трёх ТЭ» не для меня»

– Раньше вы говорили, что во время пандемии клуб было труднее содержать. А сейчас?

– Если в договоре прописано, то ты должен это выполнять. И все знают, что в «Уралмаше» деньги платятся, всё нормально. Даже когда была пандемия, я ребят отправил домой и всё им выплатил. Доверие к нам очень большое. С момента возрождения клуба я потратил 500 миллионов рублей, из собственного кармана. Конечно, бюджеты растут и нужно, чтобы помогала область. Мне тяжело бороться, когда у «Самары» губернатор, президент федерации баскетбола, менеджер – все «в оркестре». Но мы же не хуже их играем. А в этом году даже лучше.

– Ещё два месяца назад вы говорили, что планируете в сезоне 2023/2024 попасть в Единую лигу ВТБ.

– Мы провели переговоры в феврале с Сергеем Кущенко (президентом Единой лиги ВТБ. – Прим. «ОГ»). Условия жёсткие, но правильные. Он сказал, что необходима финансовая гарантия от области. А так, я посмотрел команды Лиги – мы могли бы быть в шестёрке.

– Как вообще оцениваете отечественный баскетбол в текущих реалиях?

– Я скажу так, у нас должна быть Премьер-лига, где собраны лучшие российские клубы – примерно 16 команд. Нужно ликвидировать второй дивизион и соединить его с первым, потому что во втором дивизионе такие команды, как «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские ястребы», «Тамбов» – играют в поддавки. Они выигрывают, но дальше никуда не идут. В баскетболе нужны реформы. Я сейчас вспоминаю слова Сергея Белова, о том, что Лига ВТБ – для безработных американцев.

– Что нужно делать?

– Повысить зарплату тренерам. И второе: всю материальную базу – аренда площадок, снаряжение – давать детям бесплатно. Почему хоккей сегодня глохнет? Какая мать-одиночка сможет позволить потратить 40 тысяч в месяц на ребёнка, чтобы он тренировался? Где она возьмёт такие деньги?

– То есть нужно растить своих баскетболистов? Помнится, вы говорили, что они потом уезжают.

– Молодёжь мы готовим. Кого-то оставляем у себя, а кого-то отпускаем на вольные хлеба. Парень из бедной семьи, выходя из Училища олимпийского резерва хотя бы имеет диплом и может работать учителем в школе. Я своих воспитанников сопровождаю практически до 20 лет. Вот, один играет за «УНИКС», другой играет за «Руну». Пускай, у нас нет крепостного права. Другое дело, что на каком-то этапе очень сильно влияют родители. Это же они родили нового гения, нового Шакила О`Нила. Пусть ребёнок сам идёт в жизнь, отыграется, вернётся и всё будет нормально. Но, конечно, у нас не такие возможности как у «Локомотива-Кубани», ЦСКА или клубов Санкт-Петербурга.

– И как вы всё успеваете…

– У меня нет такого, чтобы я чем-то не занимался. Вот сейчас после вас поеду в «Голливуд» (здание Свердловской киностудии. – Прим. «ОГ») учиться играть на гитаре. Недавно ещё купил себе саксофон. Тоже буду заниматься. Надо всё время что-то делать. А вот «три ТЭ» – тахта, телевизор, тапочки – не для меня.

Фото: Алексей Кунилов

Досье "ОГ" Виктор ГАНИЕНКО родился 3 марта 1949 года в Таштаголе Кемеровской области. В 1971 году окончил СИНХ (сегодня –Уральский государственный экономический университет). В 1986 году стал замдиректора свердловского областного объединения «Рособувьторг», с 1994-го – фирма по торговле обувью «Робек», где занимает должность гендиректора по сей день. Чемпион Всемирных олимпийских игр среди ветеранов 60+ (2013), чемпион Европы по баскетболу среди ветеранов в категории 60+ (2012, 2016), в категории 65+ (2018), чемпион мира среди ветеранов в категории 60+ (2013, 2015). С 2012 года возглавляет Федерацию баскетбола Свердловской области. В 2015 году возродил баскетбольный клуб «Уралмаш», который прекратил существование в 1984 году.