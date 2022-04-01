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Спорт / Баскетбол
1 апреля 2022, 14:43

"Уралмаш" начал плей-офф с победы

Фото: пресс-служба БК "Новосибирск"

Фото: пресс-служба БК "Новосибирск"

В первом туре плей-офф Суперлиги-1 состоялся матч "Уралмаш" – "Новосибирск". По итогам игры заводчане одержали уверенную победу со счётом 82:65.

У оранжево-чёрно-зелёных, кажется, появилась новая традиция – выигрывать каждую игру с отрывом не меньше чем в 10 очков.

Несмотря на то, что в начале матча "Новосибирску" удалось вырваться вперёд, на седьмой минуте счёт сравнялся, а затем Никита Балашов трёхочковым броском вывел "Уралмаш" вперёд. Больше заводчане ни разу не уступили лидерство.

Хотя в каждой из четвертей екатеринбуржцы совершали не так много точных бросков (процент реализации трёхочковых – 20 процентов!) и не вырывались вперёд больше чем на шесть очков, к финальной сирене отрыв составлял +17. Но зато обе команды показали красивый баскетбол – например, на двоих они совершили девять бросков сверху.

Наиболее результативными игроками стали Кирилл Писклов (17 очков и 2 перехвата) и Максим Кривошеев (14 очков + 6 подборов). Джавонте Даглас сделал очередной дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).

– Мы понимали, что игра будет вязкая, жёсткая – соперник физически мощный и хорошо подготовлен для игры с периметра, – рассказал после матча Евгений Пашутин. – После первой четверти наши ребята отдали максимум своей энергии, стали больше разговаривать в защите, контролировали подбор. Всё ещё впереди. Сейчас самое главное – восстановиться и готовиться ко второй игре.

Михаил Терехов, тренер БК "Новосибирск" отметил:

– Выиграть одну игру у "Уралмаша" тоже будет очень здорово. Я очень уважаю Евгения Юрьевича Пашутина, но хочется добавить ложку дёгтя в бочку мёда. Пока никто не может обыграть "Уралмаш", так что пусть это будем мы. А дальше пусть выигрывают у всех по 3:0 и становятся чемпионами.

Вторая встреча команд состоится сегодня, 2 апреля, на домашней площадке "Уралмаша" в Верхней Пышме. Чтобы пройти дальше, клубу необходимо набрать три победы.

Областная газета Свердловской области

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