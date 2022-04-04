Баскетболистки УГМК вышли в полуфинал женской Премьер-лиги

УГМК действующий чемпион России и Евролиги. Фото: баскетбольный клуб УГМК

Баскетболистки УГМК обыграли в третьем матче четвертьфинальной серии Парибет Чемпионата России – Премьер-лига подмосковную "Спарту энд К" и вышли в полуфинал. Дальше уралочки встретятся с победителем четвертьфинальной пары: "НИКА" Сыктывкар – "Енисей" Красноярский край.

Результат игры прокомментировал тренер команды УГМК Денис Севастьянов. Он отметил, что матч со "Спартой" уралочки провели хорошо, используя все свои сильные стороны.

"Спасибо "Спарте" за эту серию, все три матча соперник преподносил нам сюрпризы. То поражение, которое у нас произошло в Видном, заставило нас многое переосмыслить в своей игре и в тренировочном процессе. Мы провели масштабный разбор своей игры. Я думаю, у нас получилось провести работу над ошибками", – сказал Севастьянов. Он добавил, что следующий соперник, будь то "НИКА" или "Енисей", серьёзный. В составе обеих команд "достаточно прекрасных исполнителей".

Кстати, самым результативным игроком встречи стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 29 очков и 17 подборов. 13 очков – на счету Анастасии Шиловой, у Виктории Завьяловой – 10 очков. В составе соперника 20 очков заработала Севара Нуритдинова. На счету Дарьи Репниковой – 16 очков, у Полины Фёдоровой – 13 очков.

Добавим, в полуфинале УГМК встретится с командой "НИКА" или "Енисей". Уральские баскетболистки сыграют с соперником до двух побед по схеме 1+1+1. Первый матч серии состоится в ближайшую пятницу, 8 апреля, на паркете Дворца спорта "УГМК", второй – 12 апреля на площадке соперника. При необходимости на 16 апреля будет назначен дополнительный матч.

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