"Уралмаш" досрочно вышел в полуфинал Суперлиги-1

Пресс-служба БК "Новосибирск"

В понедельник для БК "Уралмаш" завершился четвертьфинальный этап плей-офф Суперлиги-1. Екатеринбуржцы в третий раз одержали победу над "Новосибирском" и вышли в полуфинал.

Всего два очка не хватило заводчанам, чтобы набрать принципиальную сотню. Тем не менее традиционный большой отрыв есть – 23 очка при итогом счёте 98:75.

В этом матче "Уралмашу" удались броски со средней дистанции – 35 из 60, а вот трёхочковые подкачали – в корзину залетал только каждый третий мяч.

– "Новосибирск" играет в нестандартный баскетбол, без номинального центрового. Много снайперов у команды, которые бросают с реализацией больше 40 процентов. Мы знали, что может попадать Максим Войтов, но сегодня он удивил высочайшим процентом реализации, – отметил тренер "Уралмаша" Евгений Пашутин. – Желаю удачи "Новосибирску", а мы идём к своей цели – наша задача в этом году бороться за первое место, будем всё для этого делать.

– "Уралмаш" демонстрирует преимущество в физике, скорость быстрых переходов, имеет возможность более широкой ротации. Они сильнее и показывают прекрасный баскетбол уровня другой лиги. Я думаю, что в этом году они заберут золото, – поделился тренер сибиряков Михаил Терехов в послематчевом комментарии.

Самыми результативными игроками "Уралмаша" стали Джавонте Даглас (21 очко и 11 подборов – очередной дабл-дабл), Максим Кондаков (15 очков и 3 передачи), Джастин Роберсон (15 очков и 3 перехвата) и Антон Глазунов (14 очков и 4 передачи).

Первая игра полуфинала состоится 14 апреля. Соперник "Уралмаша" определится по итогам матчей 5 и 7 апреля – это будет победитель в паре "Иркут" – "Самара".