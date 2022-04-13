«УГМК» вышел в финал Премьер-лиги по баскетболу

Виктория Завьялова переживает за неточный бросок. Сама она забросила 4 из 4 штрафных. Фото: пресс-служба БК “НИКА”.

Для «УГМК» завершилась полуфинальная серия Премьер-лиги чемпионата России по баскетболу. В напряженном матче «лисицы» обыграли сыктывкарскую «НИКУ» со счетом 79:75 и вышли в финал.

В начале встречи «НИКА» набрала почти трехкратное преимущество по очкам – 17:6.

Только на 14-й минуте «УГМК» смог сравнять счет после добивания Альбины Ражевой, но ситуацию на площадке это не изменило, и «НИКА» опять вырвалась вперед.

В течение всего матча «УГМК» отставал от хозяев площадки – разрыв доходил до 11 очков в середине игры. В третьей четверти Мария Вадеева помогла команде совершить значительный рывок и за полторы минуты забросила в кольцо соперника три мяча.

И только в последнем периоде «лисицы» смогли догнать «НИКУ» и за семь минут до финальной сирены началось решающее противоборство двух команд. Лидер встречи менялся несколько раз и никто не мог вырваться вперед больше, чем на три очка. На последней минуте счет на табло составлял 75:75, но Мария Попова смогла забить из-под кольца и вывести «УГМК» вперед. Игра имела все шансы перейти в овертайм, но в решающий момент «НИКА» совершила два промаха подряд и сфолила на Виктории Завьяловой. Два точных штрафных поставили в матче точку – 79:75 в пользу «УГМК».

После матча нападающая «УГМК» Альбина Ражева поблагодарила болельщиков.

– Спасибо большое, вы нас здорово поддерживали. Это чувствовалось на площадке. Ждем всех в финале!

Результативнее всех, как обычно, сыграла капитан команды Мария Вадеева – 29 очков и 12 подборов. Виктория Завьялова набрала 13 очков, а Альбина Ражева, пусть и не вышедшая в стартовой пятерке, сыграла полезно – 12 очков и 5 подборов.

Финальные игры чемпионата России начнутся 20 апреля. В Дворце спорта УГМК «лисы» примут в гостях победителя пары «МБА» – «Динамо» (Курск).