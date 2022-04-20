«Уралмаш» снес чемпиона

Фото: Пресс-служба «Уралмаша»

Баскетбольный клуб «Уралмаш» одержал третью победу в полуфинальной серии Суперлиги-1. Команда Евгения ПАШУТИНА в третий раз обыграла действующего чемпиона турнира – «Самару» – и сумела пробиться в финал чемпионата.

В нынешнем сезоне после назначения Евгения Пашутина на пост главного тренера «заводчане» набрали очень мощный ход и сносят всех на пути к чемпионскому титулу. В полуфинальной серии «Уралмаш» встречался с «Самарой», и, казалось, противостояние с действующим победителем турнира окажется конкурентным. Но на деле свердловские баскетболисты в Верхней Пышме дважды обыграли соперника с разницей +34 и +29, после чего отправились в Самару «добивать» оппонента на их площадке. Самарцы сопротивлялись в первой половине игры, сумели вернуться в игру после рывка екатеринбуржцев, но на вторую половину встречи их уже не хватило. «Уралмаш» вновь ушел в отрыв и сумел довести дело до победы – 96:76. Самым результативным в этой игре стал Джастин Роберсон, набравший 29 очков.

Таким образом, команда Евгения Пашутина взяла реванш за поражение в прошлогоднем финале и заставила «Самару» сложить чемпионские полномочия.

– Поздравляю ребят. Думаю, это была важная победа в принципиальном противостоянии. «Самара» – отличная команда, и я рад, что мы сумели оказаться сильнее и пробиться в финал. Понимали, что самарцы окажут дома сопротивление при своих трибунах, так и получилось, – сказал после матча наставник «Уралмаша» Евгений Пашутин.

Впереди у заводчан еще одно принципиальное противостояние – финал против «Руны». Эти две команды доминировали в регулярном чемпионате, обменялись победами в личных встречах и заняли первую и вторую строчку в таблице, поэтому финальная серия будет захватывающей. В серии за бронзовые награды «Самара» сыграет с еще одной свердловской командой – ревдинским «Темп-СУМЗ». Обе уральские команды начнут свои серии на домашних паркетах: «Уралмаш» примет «Руну» 28 и 30 апреля в Верхней Пышме, а «Темп-СУМЗ» сразится с «Самарой» в Ревде также 28 и 30 апреля.