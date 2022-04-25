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Спорт / Баскетбол
25 апреля 2022, 12:33

Баскетболисту Кириллу Писклову вручили знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Вручение знака отличия Свердловской области Кириллу Писклову

Леонид Рапопорт вручает Кириллу Писклову знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Фото: Полина Зиновьева

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялось награждение серебряного призёра Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3, игрока клуба "Уралмаш" Кирилла ПИСКЛОВА.

Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени спортсмену вручил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

– В вашей копилке есть медали мирового и европейского уровня, медаль Олимпийских игр. Конечно, мы переживали, что счастье будет золотым, но счастье оказалось серебряным. Поэтому желаю "Уралмашу" удачи в предстоящем финале чемпионата России. "Руну" надо пройти. Надеемся, что блеск золотых медалей будет в Свердловской области, и мы вновь подтвердим статус баскетбольного края державы, – отметил Леонид Рапопорт.

Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области занимаются баскетболом около 42 тысяч спортсменов, рассказали в министерстве. В том числе сильны традиции уличного баскетбола 3х3. В регионе регулярно проводятся состязания, популяризующие баскетбол — "Оранжевый мяч", Streetbasket (3x3), соревнования "КЭС-Баскет".

— Я считаю, что Олимпиада для нас прошла отлично, потому что это был первый год, когда включили в программу баскетбол 3х3. Сначала мы были тенью на Играх, но потом взяли всё в свои руки, вспомнили, что мы русские, и сделали большой шаг к победе, — сказал на награждении Кирилл Писклов.

Вместе с Кириллом Пискловым серебро Игр в Токио завоевал игрок ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" Илья Карпенков.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей), а представителям Свердловской области удалось взять 6 медалей (1 золотую, 4 серебряных и 1 бронзовую).

Областная газета Свердловской области

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