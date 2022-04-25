Баскетболисту Кириллу Писклову вручили знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Леонид Рапопорт вручает Кириллу Писклову знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Фото: Полина Зиновьева

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялось награждение серебряного призёра Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3, игрока клуба "Уралмаш" Кирилла ПИСКЛОВА.

Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени спортсмену вручил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

– В вашей копилке есть медали мирового и европейского уровня, медаль Олимпийских игр. Конечно, мы переживали, что счастье будет золотым, но счастье оказалось серебряным. Поэтому желаю "Уралмашу" удачи в предстоящем финале чемпионата России. "Руну" надо пройти. Надеемся, что блеск золотых медалей будет в Свердловской области, и мы вновь подтвердим статус баскетбольного края державы, – отметил Леонид Рапопорт.

Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области занимаются баскетболом около 42 тысяч спортсменов, рассказали в министерстве. В том числе сильны традиции уличного баскетбола 3х3. В регионе регулярно проводятся состязания, популяризующие баскетбол — "Оранжевый мяч", Streetbasket (3x3), соревнования "КЭС-Баскет".

— Я считаю, что Олимпиада для нас прошла отлично, потому что это был первый год, когда включили в программу баскетбол 3х3. Сначала мы были тенью на Играх, но потом взяли всё в свои руки, вспомнили, что мы русские, и сделали большой шаг к победе, — сказал на награждении Кирилл Писклов.

Вместе с Кириллом Пискловым серебро Игр в Токио завоевал игрок ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" Илья Карпенков.