Кирилл Писклов: «Просто идёшь и рушишь соперника»

Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Кириллу Писклову вручил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Фото: Полина Зиновьева

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялось награждение серебряного призера Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3 х3, игрока клуба «Уралмаш» Кирилла ПИСКЛОВА. После награждения корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ побеседовал со спортсменом об ожиданиях перед финальными играми чемпионата России, его роли в команде и о том, что делать с порвавшимися во время игры кроссовками.

«Хочется уже взять золото»

– Кирилл, поздравляем вас с такой почетной наградой. Как ощущения?

– Очень приятно. Времени после Олимпиады прошло много, вроде бы все эмоции остались в прошлом, но благодаря таким моментам яркие воспоминания возвращаются.

Напомним, что на Играх в Японии соревнования по баскетболу 3 х3 проводились впервые. В них наша команда в составе: Кирилла Писклова, Ильи Карпенкова (оба представляют Свердловскую область), Станислава Шарова и Александра Зуева в финале против сборной Латвии завоевала серебряные медали.

– После Игр в Токио для вас настал не менее яркий период, связанный с успехом «Уралмаша» в этом сезоне. 28 апреля – первая игра финала чемпионата России, где ваша команда встречается с «Руной». Как настрой?

– Боевой, у меня один ответ на это. На самом деле хочется уже взять золото – не зря весь сезон хорошо играли.

– Есть какой-то прогноз на матчи финальной серии?

– Тяжело сказать. Наверное, спортсмены не любят об этом говорить, главное – выиграть. Иногда мы в раздевалке обсуждаем предстоящую игру, и я говорю: «Пацаны, давайте хотя бы в трех играх чтобы была +3 очка общая сумма». По очку выиграть все три игры – и этого будет достаточно.

– С учетом того, что последние двадцать игр было больше +10 в каждой…

– Да (смеется).

– А вообще, у команды двадцать выигрышных игр подряд – сами-то ожидали такого результата?

– Честно, вообще даже не думал об этом. Такое состояние каждую игру, что все по-новому – не думаешь о том, что ты выиграл какие-то встречи с большим отрывом. Просто идешь и рушишь соперника.

Досье Кирилл ПИСКЛОВ родился 22 сентября 1996 года в Челябинске. Рост – 194 см. С сезона 2020/2021 игрок баскетбольного клуба «Уралмаш». До этого представлял такие клубы, как «Приморье», «Новосибирск» и «МБА». Обладатель Кубка России (2017), бронзовый призёр Кубка России (2018–2019), серебряный призёр Суперлиги-1 (2021). Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в составе российской баскетбольной команды 3х3. Фото: Полина Зиновьева

«У нас все игроки взаимозаменяемые»

– Мы уже писали, что эта рекордная серия побед в Суперлиге (предыдущий рекорд – 22 победы подряд, но не с такими большими отрывами. – Прим. «ОГ»). Что поменялось в команде с приходом главного тренера Евгения Пашутина?

– Много чего поменялось. Евгений Пашутин вселил в нас уверенность и внушил нам, что мы можем стать лучшими в лиге. И вот эта заряженность на каждую игру придает энергии. Ну и в тренировках чувствуется уровень, Евгений Юрьевич же в Единой лиге ВТБ был – лучшей лиге в России. Для меня как для человека, который хочет попасть в Единую лигу, это прекрасный опыт. Изменился сам подход к тренировкам, их жесткость. Кроме того, многие игроки поменяли свои игровые позиции – я играл третьего номера, а сейчас играю второго.

– Сложно было перестроиться?

– Я могу и первого, и второго, и третьего играть. И даже четвертого, если потребуется. В самих играх изменилась моя роль – третий номер в комбинациях особо не участвует, а стоит в углу, как снайпер. А вот второй номер уже больше берет на себя – разыгрывает пик-н-роллы, участвует в других комбинациях. Для меня это классно.

– Я заметил, что вы стали реже выходить в стартовой пятерке. С чем это связано?

– Да я вообще теперь не выхожу. Это задумка тренера – у нас есть стартовая пятерка и есть вторая пятерка, которая нисколько не уступает основной. На тренировках, например, мы играем только своими пятерками. После начала игры проходит 5–6 минут, и мы нашей пятеркой выходим и ту же самую энергию даем. У нас все игроки взаимозаменяемые. Тренер так видит, и все подстраиваются под это.

– Есть ли в команде кто-то, на кого вы смотрите и думаете: мне нравится, как играет этот парень?

– Даже не думал об этом. Я не могу выделить одного игрока, который мне нравится стопроцентно. Например, Алексей Швед – мне нравится одно качество у него, а все остальные нет. Я стараюсь от каждого игрока брать для себя что-то новое. У нас в команде это Джастин Роберсон. Джавонте Даглас тоже нравится, но опять-таки определенные качества. У него есть классные особенности, которым можно учиться. И вот если вот так со всех собрать, то получится идеальный игрок.

– Ваша мама охарактеризовала вас как «бойца до последней капли крови». Согласны?

– Да, согласен. Это полностью описывает меня. Я никогда не уступлю ни в чем и не проиграю для себя. Я просто делаю свою работу и помогаю своей команде. В игре же все решают нюансы – каждая борьба за мяч… Это такие эмоции. От этого и строится вся игра.

Блиц: – 3 секунды до конца матча: фолить или обыгрывать? – Обыгрывать. – Бросок сверху или со средней? – Сверху. – А как часто у вас получается? – У меня нечасто (смеется). Но с Евгением Пашутиным это стало чаще происходить в команде, даже на тренировках. Хотя я не любитель сверху забивать, но и броски со средней не ко мне. – Если у вас порвется кроссовок, что вы с ним сделаете (на Играх в Токио у другого игрока команды – Ильи Карпенкова – в финальном матче оторвалась подошва кроссовка. – Прим. «ОГ»)? – Надо подумать. Наверное, как Илья – затейпую его. Я не вожу с собой на игры вторую пару. – Что круче – серебро Олимпиады в категории 3х3, или играть в сборной России 5х5? – 5х5, конечно. – Что такое баскетбол лично для вас? – Сразу вспоминается песня: «Баскетбол – моя жизнь, баскетбол – моя игра». Это вся моя жизнь. Я получаю удовольствие и получаю за это деньги. Хочется все время быть первым.