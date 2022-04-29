Первую игру финала чемпионата России по баскетболу "Уралмаш" выиграл в овертайме

Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

В первой встрече финала чемпионата России по баскетболу "Уралмаш" в овертайме вырвал победу над московской "Руной". Все могло бы закончиться по-другому, если бы не точный бросок Джавонте ДАГЛАСА за 4 секунды до конца матча.

В Верхней Пышме 28 апреля состоялся такой матч, который болельщики не забудут еще долго. В первую четверть воодушевленные двадцатиматчевой победной серией заводчане навязали сопернику свою любимую агрессивную игру и даже вырвались вперед — 19:15. Однако затем "Руна" очень быстро вырвалась вперед, и в середине игры "Уралмаш" уже проигрывал 15 очков.

После большого перерыва Джастин Роберсон иАнтон Глазунов начали сокращать отрыв оранжево-черно-зеленых. Тем не менее, за минуту до конца матча разрыв в очках все еще был +3 в пользу "Руны".

Агрессивное противостояние команд в четвертой четверти — самый драматичный момент матча. Сначала Джастин Роберсон получил пятый фол и отправился на скамейку, а потом и в команде "Руны" снайпер Федор Ключников, сфоливший на Кирилле Писклове, перебрал с нарушениями и тоже отправился на скамейку.

Кирилл Писклов смог забить только один штрафной, сократив разрыв до 1 очка — 80:81. Но за оставшиеся секунды фолы сыплются как из рога изобилия, и вот уже Виктор Заряжко забивает оба штрафных мяча, и счет становится 83:80 в пользу "Руны". И тогда за 4 секунды до конца матча Джавонте Даглас решается на трехочковый бросок и попадает! Игра переходит в овертайм.

В дополнительное время Антон Глазунов вывел-таки "Уралмаш" вперед — 90:84, но москвичи вновь взяли себя в руки, и счет снова стал равным — 92:92. "Руна" больше в этом матче очков не наберет, а вот "Уралмаш" в лице Антона Глазунова и Максима Кондакова увеличили счетчик до 98 очков. Окончательный счет встречи — 98:92 в пользу заводчан.

Тройка самых результативных игроков и в этот раз стабильна — Антон Глазунов (21 очко и 7 передач), Джавонте Даглас (22 очка и 7 подборов) и Джастин Роберсон (24 очка). Стоит отметить, что Джастин Роберсон в этом матче набрал свою первую тысячу очков за "Уралмаш". Это второй подобный результат в команде после Игоря Новикова.

— Начали не лучшим образом, опаздывали, была плохая коммуникация, — рассказал в послематчевом комментарии главный тренер "Уралмаша" Евгений Пашутин. — Но команда проявила характер. Мы боролись до конца и одержали заслуженную победу. Сегодня была настоящая финальная игра — на площадке кипели эмоции, и трибуны своей невероятной поддержкой нам очень помогали. Это для нас хороший урок, чтобы исправить ошибки и второй матч провести так, как до этого мы сыграли двадцать матчей. Спасибо, что пришли, и приглашаем всех на следующий матч! Будем радовать наших болельщиков красивой игрой, несгибаемым характером и играть на победу!

Следующий матч состоится завтра в субботу, во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме в 15:00.