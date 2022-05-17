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Спорт / Баскетбол
17 мая 2022, 17:11

БК «Уралмаш» подал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ

БК «Уралмаш»

БК «Уралмаш» в этом сезоне выиграл Суперлигу-1. Фото: Галина Соловьева

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» подал заявку на вступление в элитный дивизион российского баскетбола – Единую лигу ВТБ.

Эту информацию подтвердил "Облгазете" президент клуба Виктор Ганиенко

– Да, подали заявку, - рассказал корреспонденту "ОГ" Виктор Ганиенко. - Но они еще не решили сколько команд будут принимать. Мы подали все документы – нужно соблюсти все процедуры. Я не знаю, когда они будут заседать, но мы наметили пути вместе с министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. В идеале, нужно чтобы не мы сами попросились в Единую лигу ВТБ, а чтобы они пригласили нас к участию. Тогда министру спорта будет легче разговаривать с главой региона о финансировании. Но мы каждый день работаем и думаем, что еще можно сделать для клуба. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в лиге, заявки на вступление в Единую лигу ВТБ также подали баскетбольные клубы МБА, «Руна» (оба – Москва) и «Самара».

«Решение о новых участниках будет принято на заседании совета лиги по окончании сезона», – сообщил собеседник агенства.

Напомним, что «Уралмаш» в этом году стал чемпионом баскетбольной Суперлиги-1. Клуб обыграл в финальной серии «Руну» – 3:0.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Это элитный дивизион отечественного баскетбола. Является официальным соревнованием Международной федерации баскетбола (FIBA) и объединяет клубы из России и Европы. Нынешний сезон Единой лиги ВТБ начали 12 команд. В последствии «Зелена Гура» (Польша) и «Калев» (Эстония) вышли из состава участников.

Областная газета Свердловской области

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