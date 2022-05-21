Женская команда по баскетболу «УрФУ-Сима-Ленд» впервые стала чемпионом АСБ

Фото: Полина Зиновьева

В Верхней Пышме состоялся финал баскетбольной студенческой Лиги Белова. За право называться чемпионом АСБ сражались по четыре команды среди мужчин и женщин.

В решающем матче студенткам из УрФУ противостояли басткеболистки Санкт-Петербургского ГУТиДа, чемпионки прошлого сезона.

В финальном матче девушки из Санкт-Петербурга первую половину вели в счёте, но в третьей четверти «УрФУ-Сима-Ленд» повёл в счёте и в концовке матча смог вырвать победу с отрывом в четыре очка. Счёт встречи 49:46 в пользу "УрФУ" и первый чемпионский титул для екатеринбурженок.

В мужских финалах команда УрФУ представлена не была — парни вылетели еще на стадии полуфинала, проиграв МГАФКу. Поэтому основное противостояние было между мужской командой МГУ и ГУТиД. По итогам матча москвичи оказались сильнее и победили с минимальным отрывом в два очка — 74:72.

Пьедестал у мужчин выглядит так: первое место у МГУ, второе — у ГУТиДа (Санкт-Петербург), третью строчку занял МГАФК. Мужская команда УрФУ в розыгрыше медалей участия не принимала, вылетев на стадии полуфинала.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева