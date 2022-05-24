Баскетболистка Елена Беглова возвращается в УГМК

Елена Беглова на пресс-конференции после победы над БК "Енисей" (Красноярский край). Фото: пресс-служба БК "УГМК"

В будущем сезоне в екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК вернется трехкратная чемпионка Евролиги Елена БЕГЛОВА.

Как стало известно telegram-каналу "Свободный агент", завершившая профессиональную карьеру в августе прошлого года 34-летняя спортсменка приняла решение возобновить выступления.

В составе УГМК Елена Беглова провела четыре сезона и трижды становилась чемпионкой Евролиги (в 2018, 2019 и 2021 годах), четырежды — чемпионкой России.

В каждом из четырех сезонов она выходила на площадку не менее 24 раз, проводила в среднем по 21 минуте и набирала по 7 очков за игру. Также в среднем она совершала по три голевых передачи и по два подбора на своем щите.

Ранее Елена Беглова играла за столичный "БК Москва", ивановский клуб "Энергия" и оренбургскую "Надежду". В 2015 году была признана лучшей разыгрывающей России.

Напомним, что в чемпионате России — 2022, после ухода из команды легионеров, УГМК в финале уступил курскому "Динамо" и прервал многолетнюю серию чемпионства.