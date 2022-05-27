Евгений Пашутин: «В раздевалке, уже с кубком, впервые нам сказали про 23 победы»

Евгений Пашутин. Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» первый раз в своей новейшей истории стал чемпионом Суперлиги, обыграв в финальной серии московскую «Руну». В январе в уральский клуб пришел новый тренер – Евгений ПАШУТИН. Под его руководством «Уралмаш» не проиграл ни одного матча – 23 победы подряд. «Облгазета» встретилась и поговорила с тренером, чтобы узнать – как он сделал из екатеринбургской команды непобедимого чемпиона.

– Евгений Юрьевич, до «Уралмаша» вы тренировали клуб в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань». Как отнеслись к понижению в классе?

– Я же знаю, что это баскетбол и как это бывает. До разговора с «Уралмашем» понимал, что если кому-то потребуется моя помощь – я готов. У меня не было желания, как у некоторых европейских тренеров, ждать год или два большого контракта. Я воспитан совершенно по-другому – тренер должен работать всегда.

– Как в итоге появился вариант с «Уралмашем»?

– Агент Вадим Михалевский позвонил мне и сказал, что есть такой вариант. Я практически не думал, сразу сказал: «Готов, это очень интересно».

– Решение приняли за чуть ли не за час.

– Именно так. Я команду примерно знал. Вадим мне перечислил игроков, цели и задачи. Он сказал, что президент клуба – Виктор Владимирович Ганиенко – амбициозный руководитель, сам болеет за баскетбол, за команду. Благодаря ему, возродился легендарный баскетбольный бренд свердловского «Уралмаша» – команды Александра Канделя, Сергея Белова, Анатолия Мышкина, Станислава Еремина, Валерия Коростелева и многих других прекрасных игроков. Сейчас мы создаём победную историю нового «Уралмаша».

– Задача была – золотые медали?

– Да, бороться за первое место и за Единую лигу ВТБ. Это был вызов для меня. И я благодарен Виктору Владимировичу за то, что поверил в меня и доверил мне «Уралмаш».

– И вот вы пришли в команду. Что увидели, что сразу решили менять?

– Команда была хорошо скомплектована на всех позициях. Есть игроки с опытом игры в Единой лиге ВТБ, прошедшие национальные сборные разных возрастов. Антона Глазунова я еще помню по молодежной сборной России. Сейчас он вырос в высококлассного игрока с великолепным видением поля, чувством игрового ритма, искусством паса. Причем, он не только ведет игру команды, но и сам может забить. Все ребята молодцы, но Антона Глазунов – это мотор команды.

Я просмотрел предыдущие игры и видел потенциал. Команда играла в более классический баскетбол. Мы предложили другую форму – доминировать в каждом матче, разрушать соперника.

– Игрок «Уралмаша» Кирилл Писклов сформулировал ваш стиль так: «Идти и рушить соперника».

– Да, это агрессивная защита, ротация и энергия подавления соперника, его главных действующих лиц. В финальной серии против «Руны» это былиВиктор Заряжко и Федор Ключников. Ребята приняли это с первых минут.

Плюс мы уделили большое внимание физподготовке. Она была настроена на адаптацию к сезону. Мы знаем, что игры через три-четыре дня и распределяем нагрузку правильно. Сначала сама нагрузка, потом сброс и восстановление. Ребята вначале понимали, что мы повышаем интенсивность, а потом снижаем. В итоге они выходили на матч и практически летали. Были свежесть, упругость и быстрота реакций. Плюс мы много работали с видео. Просто делали нарезки. Спасибо тренерам – Дмитрию Федяевуи Алексею Комарову. Смотрели на этих видео больше на самих себя, на свои ошибки. Игрок мог сказать одно, что, мол, кому-то помогал, не успел. А видео не обманывает (смеется). Никому ты не помогал. Без обид, просто нужно было исправлять ошибки.

Ну и самоотверженность. Как говорил хоккейный тренер Анатолий Тарасов- надо ложиться под шайбу, не жалея себя. А у нас – подставляться под игрока. Последний игрок или центровой должен не дать забить легкий мяч из-под кольца. И, следовательно, подставить свое тело. Это рискованно! Ребята по сто килограммов движутся на полной скорости, и ты должен в этот момент подставиться. Но у нас была эта самоотверженность. Ребята заряжались этим, передавали энергетику и попадали в такое состояние…

"Уралмаш" при Евгении Пашутине ни разу не проиграл с января 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

– Куража?

– Да! Состояния, когда не чувствуешь усталости. Игрок выходит на замену, заряжает другого и так далее. Мы часто говорили: вы можете промазать дальние броски, но при этом, если мы не защищаемся – будет сложно.

Ошибки – это ничего страшного. Но если моего партнера обыграли, то должна быть страховка. Вот когда это приняли – стало получаться. Команда должна быть. А не так, что я одного держу – он не забил – и хорошо. Так не пойдет, нужна взаимопомощь. Мы все вместе выиграли, мы все вместе проиграли.

– Но вы не проиграли.

– Мы не проиграли.

«Обычно на подготовку уходит месяц. У нас было три дня»

– Про условия руководства вы сказали. Каковы были ваши условия? Не секрет, что с приходом в команду они есть и у тренера.

– Не было никаких. Мы же, в общем, сами обратились, а Виктор Владимирович пошел навстречу и обозначил свои цели, пожелания. Мы с ними согласились.

– С января вы не проиграли ни одного матча. В какой момент поняли, что все, «пошло»?

– Не сразу. Я прилетел 3 января, а первая игра была 9-го. Времени было мало, пришлось немного форсировать. Начали объяснять принципы, обычно на такое уходит как минимум месяц-полтора подготовки. А у нас – три дня. Пришлось все спрессовать и скомпоновать. Но ребята все это знают и проходили. Нам надо было чуть-чуть добавить в формах защиты, в прессинге. И проявлять свои сильные качества с первых минут.

Сложно сказать, когда именно набрали ход. Поначалу про нас говорили: «А, ну ладно, посмотрим на вас с «Самарой», посмотрим на вас с «Руной». Думаю, что некоторые как-то скептически относились к первоначальным успехам. А когда поехали в Самару, и счет в какой-то момент практически стал плюс 30 в нашу пользу, то пришло понимание, что мы можем. Уже тогда стало понятно, что мы на правильном пути.

Евгений Пашутин. Фото: Павел Ворожцов

– Но плей-офф это совсем другое.

– И мы это понимали. Что все отдохнут, все подготовятся, кто-то усилится. «Самара» взяла четверых игроков, «Новосибирск» тоже взял кого-то, «Руна» оставила полный состав с полной надеждой, чтоТимофей Мозговприедет. Самое главное после регулярного чемпионата было – восстановиться. Но и не надо было увлекаться чувством самоуверенности. Мы обсуждали с ребятами, что они должны быть голодными до побед. Никто нам просто так сдаваться не собирался. «Новосибирск» приехал и так бился первую игру, да и вторую тоже. У них Максим Войтов в первом матче четыре трехочковых попал. Мы ребятам сказали: «Значит, мы недостаточно работали в защите, давайте ближе играть». Сделали коррекцию и закрыли их. И это был сигнал: легко не будет. Поехали в Новосибирск с такой установкой – третий матч ключевой, и считайте, что мы не выигрываем в серии 2:0, а проигрываем!

– Потом была «Самара» – действующий на тот момент чемпион Суперлиги.

– Тут, думаю, даже был некий психологический барьер. Мне рассказали, как «Самара» два года доминировала в Суперлиге-1 (в сезонах 2018/2019 и 2020/2021 самарцы были чемпионами Суперлиги. – Прим. «ОГ»). Это был прямой вызов: это – чемпионы, и мы должны их обыграть. Мотивация была запредельная. В первых двух матчах мы сыграли очень хорошо. И защита, и скамейка – все четко, как по учебнику. Но понимали, что в третьем матче в Самаре, с поддержкой их трибун, нам будет тяжело. Во второй четверти они тогда почти нас догнали, но мы среагировали и сказали ребятам: не надо затягивать серию. Дадим шанс, они им воспользуются, все затянется и кончится последним броском. И когда обыграли «Самару», то перешли этот барьер – выиграли у чемпиона в серии, а не просто в одном матче. Ребята воспряли и уже к «Руне» были готовы.

«Руна» повела плюс 15. Я сказал: «Ребята – это непозволительно»

– Итак, «Руна». Решающие матчи. В первой игре вы идете почти на равных, но в концовке москвичи все же впереди. Ваши действия?

– «Руна» приехала подготовленная, мобилизованная. Они придумали задний заслон на нашу смену, мы где-то стали пропускать и Заряжко, и Ключникова под кольцо. Дали забивать и не контролировали подбор. Но мы искали свою игру. В итоге «Руна» повела плюс 15 к концу второго периода. В раздевалке мы уже говорили по-мужски. Так и сказал: «Ребята – это непозволительно. Да, они подготовились, но надо агрессивнее играть, с «углов» не получаем. Заряжко и Ключникова останавливать один в один, не давать легкие мячи». В течение третьей четверти мы сделали семь перехватов, отыграли 12 очков. Ну дальше четвертая четверть…

Евгений Пашутин. Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

– Про нее давайте подробнее, точнее про три последние секунды основного времени. Вы проигрываете 80:83, берёте тайм-аут, что-то оживленно объясняете. Мяч у Джавонте Дагласа, бросок и – вы в овертайме. Зал взорвался, игроки рады, а вы – стоите с каменным лицом. Ни малейшей эмоции!

– Я был полностью сосредоточен. Давайте разберемся с этим моментом. Мы же проигрывали и до этого. В первом тайм-ауте Антону Глазунову сказал: «Играйте широко в нападении». В итоге он проскочил, отдал пас Александру Захарову, и тот забил трехочковый. При втором тайм-ауте счет был 80:83. Я рисовал практически такую же схему – Антон получает, но Захарову уже не получится отдать, соперники явно его уже закроют. Поэтому Александру сказали идти в угол, Антон Глазунов, известный своим умением забивать решающие броски, оттянул на себя двоих соперников, а Джавонте Даглас открылся под бросок. Нам потом говорили: он же не бросающий. Может быть, но на тренировках он попадает, а тут почти форс-мажор, пульс 180… и он бросил. Но и Антону Глазунову надо отдать должное – филигранная передача. Вы спрашиваете, почему я не радовался. Потому что понимал, что еще овертайм, и нужно в нем отбиться.

– Казалось, что это был четкий план. И вы не рады, потому, что он просто сработал.

– Как мы нарисовали – ребята так и сделали. Другой вопрос, попал бы Даглас или нет. Он попал. А потом уже надо было решать по овертайму. Рискнули остаться таким же составом, хотя у Макса Кривошеевауже было четыре фола. Рискнули и ребята отбились. Думаю, что они верили до конца. Это и есть дух, характер. И многое решилось именно в этой первой игре с «Руной».

– Если бы проиграли, серия бы иначе сложилась?

– Тогда бы было 3:1, а не 3:0 (смеется).

«Уралмаш» – сила!»

– Ваша серия – 23 победы с января. Рекорд для Суперлиги. Насколько вы вообще обращали внимание на такие вещи?

– Нам говорили: «Вы выиграли 14 матчей, но в плей-офф вы точно проиграете». Скептики всегда есть. Думаю, что, например, Джордан прекрасно понимал, что в плей-офф все заново, неважно, сколько он до этого выиграл. Но мы об этой серии не думали и даже не говорили! Может, конечно, ребята обсуждали между собой, но ни разу все вместе. Всегда отмечали, что сегодня выиграли, отдохните, а завтра все по новой. Причем мы каждый раз разбирали ошибки. Даже если вели плюс 20, все равно показывали, где недоработали. Ребята этим прониклись, этой психологией.

Евгений Пашутин: "Уралмаш" - сила!" Фото: Павел Ворожцов

По-моему, Макс Кривошеев в раздевалке, уже с кубком, впервые всем нам сказал про 23 победы. У нас была цель – стать чемпионами. А сколько там побед и поражений… Ребята объединились и стали настоящей командой. Весь дух пропитан этой идеей – за «Уралмаш». Это для них не пустые слова. Они живут целью, чтобы клуб побеждал. «Уралмаш» – сила!

– Кирилл Писклов нам в интервью сказал, что вы вселили в игроков уверенность и внушили, что они могут стать лучшими в Лиге. Это уже не область физподготовки и тактики, а чистая психология.

– Да. Мы много говорили с каждым игроком лично. Думаю, некоторые немного сомневались в себе. Тому же Кириллу я сказал: «Вот ты играешь в баскетбол 3 х3 (Писклов серебряный призер Олимпиады по этому виду. – Прим. «ОГ»), а там все идут на подбор и все защищаются». Поэтому и иди в проход! С «Руной» он, например, подобрал мяч прошел все поле и забил. У него стал более широкий спектр на площадке. Он может играть на позициях первого-третьего «номеров».

У нас вообще сложилась очень универсальная команда, в которой не только Кирилл, но и Антон Глазунов, Максим Кондаков, Александр Захаров, Джавонте Даглас, Джастин Роберсон, Максим Кривошеев,Никита Балашов, Иван Евстигнеев могут играть на двух, а кто-то и на трех позициях. И когда они выходили на площадку в разных амплуа даже по ходу одного матча, это было нашим дополнительным мощным козырем.

– Если говорить о рецепте командной «химии», про которую сейчас говорят во многих видах спорта, то два первых компонента – получать удовольствие от игры и не бояться ошибиться.

– …И объединение. Все вместе должны биться за клуб, за команду, за регион. И да, не бояться ошибиться. Про удовольствие… Ну не знаю. В чистом виде можно получать удовольствие, но не обязательно хорошо играть. Можно убежать вперед и не вернуться в защиту. Удовольствие получил, но проиграл. Думаю, что главный секрет все-таки в не боязни ошибиться. А когда уже начинает получаться, тогда уже и удовольствие от игры приходит. Баскетбол и любая игра – это инстинкт. Мяч летит две секунды, и пока ты будешь думать как ставить руку – все закончится. Понятно, что все игроки и все тренеры волнуются. Но когда подбросили мяч – оно уходит.

– За один сезон вы поработали и в Единой лиге ВТБ, и в Суперлиге, где впервые привели команду к золотым медалям. Играй «Уралмаш» в Лиге ВТБ (разговор состоялся до решения руководства подать заявку на вступление. – Прим. «ОГ»)*, команда не потерялась бы там по уровню?

– Абсолютно. И это не громкие слова. Посмотрите на команду – у нас неслабый состав. Я согласен с Виктором Владимировичем Ганиенко – мы могли бы быть в шестерке сильнейших. У нас играют ребята ничем не хуже, чем, к примеру, в «Енисее», «Автодоре», «Астане» или Минске. Не буду говорить про конкретные места, но достойно выглядеть в Лиге ВТБ этим составом мы бы могли. «Уралмаш» – это бренд. И хотелось, чтобы еще больше вокруг него объединялось людей. Если глава региона Евгений Владимирович Куйвашев, министр спорта областиЛеонид Аронович Рапопортнас поддержат, то «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ – это вполне реально.

Евгений Пашутин: "Ребята объединились и стали настоящей командой. Весь дух пропитан этой идеей – за «Уралмаш». Это для них не пустые слова". Фото: Павел Ворожцов

*17 мая стало известно, что «Уралмаш» подал заявку на вступление в элитный дивизион российского баскетбола – Единую лигу ВТБ. Совет Лиги, на котором будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата в сезоне 2022/2023 состоится 14 июня.

Досье «ОГ»: Евгений Пашутин родился 6 февраля 1969 года в Сочи. Карьеру игрока начинал в ленинградском «Спартаке». Выступал за краснодарский «Импульс», московское «Динамо», саратовский «Автодор», израильский «Маккаби», казанский «УНИКС» и столичный ЦСКА. Чемпион России-2002/2003 в составе ЦСКА. Самый ценный игрок чемпионата России-1997/1998. В составе сборной России стал обладателем серебряных медалей чемпионата мира 1994 года. Бронзовый призер чемпионата Европы-1997. Тренерскую карьеру начал в юношеской команде ЦСКА в 2003-м. Тренировал в частности, «Спартак» (СПб), ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту» (Италия). В 2013–2015 годах был главным тренером сборной России. С января 2022-го – главный тренер «Уралмаша». Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Главные достижения как тренера: – обладатель Кубка России-2010 (с ЦСКА) – чемпион Единой лиги ВТБ 2009/2010 (с ЦСКА). – обладатель Кубка Европы — 2011, 2013 (с УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью»). – трижды финалист Единой лиги ВТБ (2012, 2013, 2016).